Чемпионку Токио в Париже увезли со стадиона в инвалидной коляске

После соревнований, на которых спортсменка завоевала серебряную медаль, Михамбо сделала круг почета с флагом на спине. Затем немка сказала тренеру, что не может дышать. Медицинские работники увезли спортсменку в инвалидной коляске.

«Последние несколько недель было сложно. У меня были очень серьезные проблемы с легкими, и пережить это было нелегко. Это было морально утомительно, потому что ты знаешь, что твоё тело может отказаться от тебя в любой момент», — сказала Михамбо на пресс-конференции.

Михамбо переболела COVID-19 два месяца назад и до конца не восстановилась, из-за чего до сих пор сталкивается с проблемами, в том числе с астмой.

В прыжках в длину победила американка Тара Дэвис‑Вудхолл, бронза — у другой спортсменки из США Жасмин Мур. которая ранее также заняла третье место в тройном прыжке.