Снуп Догг открыл первые в истории ОИ соревнования по брейк-дансу
Рэпер Снуп Догг стал специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде и был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа.
Рэпер Снуп Догг стал специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде и был участником эстафеты олимпийского огня в одном из пригородов Парижа.
Американский рэпер Снуп Догг открыл первые олимпийские соревнования по брейк-дансу. Он трижды ударил о помост деревянным посохом официально запуская турнир — старинная театральная традиция, которой отдали дань уважения на Играх в Париже.
Брейк-данс дебютирует на Олимпийских играх в качестве нового вида спорта. Соревнования в столице Франции проходят среди мужчин и женщин с 9 по 10 августа. Участники выступают в формате сольных баттлов.
Снуп Догг продал более 23 миллионов альбомов в Соединенных Штатах и 35 миллионов альбомов по всему миру. Его награды включают American Music Awards, премию «Эмми Прайм-Тайм» и 17 номинаций на премию «Грэмми».
Снуп Догг, а также Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. А голливудский актер Том Круз исполнит трюк в стиле «Миссия невыполнима». Также в рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса Карен Басс.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.