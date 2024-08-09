Испания — короли лета! Обыграли Францию в безумном олимпийском финале

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
39
39
2Китай
32
26
22
3Австралия
18
15
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
Япония
Литва
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
Нидерланды
Китай
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джулия Пенальбер
Хонг Кэсинь
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Женщины. Финал
Беатрис Чебет
Надя Баттоклетти
Сифан Хассан
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор
Хелен Марулис
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Озода Собиржонова
Сара Чаари
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Си Джей Николас
Симоне Алессио
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Финал
Магомед Рамазанов
Хасан Язданичарати
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Сун Цзе
Кристина Тичу
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Даурен Куруглиев
Майлз Амине
Результаты
Легкая атлетика
Семиборье. Женщины. Итог
Нафиссату Тьям
Катарина Джонсон-Томпсон
Ноор Видтс
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Мужчины. Финал
Хордан Александр Диас
Педру Пишарду
Энди Диас Эрнандес
Результаты
Вольная борьба
до 86 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Джавраил Шапиев
Аарон Маркел Брукс
Результаты
Расписание событий
Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиТаня Хуберли / Нина Бечарт
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороФранцияБельгия
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороСловенияДания
Пляжный волейбол. Женщины. Финал
23:30скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаМелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Бокс. Мужчины. Финал
23:34скороЛорен Альфонсо ДомингесЛазизбек Муллажонов
Бокс. Женщины. Финал
23:51скороИман ХелифЯн Лю
Легкая атлетика. Мужчины
10.08скороМарафон. Мужчины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 7-е место
10.08скороГрецияКанада
Таэквондо. Мужчины
10.08скороМужчины. свыше 80 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10.08скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины
10.08скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10.08скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10.08скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10.08скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10.08скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/8 финала
Настольный теннис. Женщины. Матч за 3-е место
10.08скороКореяГермания
Прыжки в воду. Мужчины
10.08скороВышка 10 м. Мужчины. Полуфинал
Гандбол. Женщины. Матч за 3-е место
10.08скороДанияШвеция
Таэквондо. Мужчины
10.08скороМужчины. свыше 80 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
10.08скороБоулдеринг. Женщины. Квалификация
23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания — короли лета! Обыграли Францию в безумном олимпийском финале

Восемь забитых мячей и новый триумф вслед за Евро-2024.

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Источник: Reuters

Франция (олимп.) — Испания (олимп.) — 3:5

Тридцать два года — с момента введения возрастных ограничений — Европа не выигрывала олимпийское золото. В 1992-м Испания взяла титул на домашних Играх в Барселоне, и тогда казалось, что доминированию Старого Света ничего не угрожает. После Олимпиады-1928, когда Уругвай в переигровке взял верх над Аргентиной, Европа выиграла тринадцать турниров подряд. Потом — как отрезало. Нигерия, Камерун, Мексика, завоевавшие по два золота Аргентина и Бразилия — эпохой европейского безвременья не воспользовались только представители Азии и Океании.

Сейчас же финал Испании и Франции казался предопределенным. Об этом заговорили в тот самый момент, когда «Красная фурия» завершила групповой турнир смешанным составом и, пропустив на первую строчку Египет, исключила встречу с хозяевами вплоть до финала на «Парк де Пренс». Испания там, кстати, начинала свой путь, а Санти Дения перед стартом признался, что мечтает вернуться сюда 9 августа. От тренера, который входил в штаб сборной на предыдущих — серебряных для испанцев — Играх, иного и не ждали.

Если хотите, это было делом чести как для Санти, так и для его бывшего шефа на токийской Олимпиаде Луиса де ла Фуэнте. Победитель Евро-2024 напутствовал сборную перед поездкой в Париж и, естественно, был в пятницу на трибуне. Но сначала он увидел какую-то неправильную Испанию. Излишне робкую и осторожную. Она не может быть такой по определению, и результат получился ожидаемым, когда защитник в панике вынес мяч из штрафной точно на ногу Мийо. Тому самому футболисту, который спровоцировал потасовку с аргентинцами по окончании четвертьфинала своим слишком эмоциональным празднованием рядом со скамейкой соперника и заработал дисквалификацию на полуфинал.

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Впрочем, Франция вела в счете всего семь минут. Она зачем-то откатилась назад и позволила Испании стать «Фурией». В своем привычном состоянии та смела оборону «Трехцветных», а де ла Фуэнте был в восторге, когда первый ответный гол соорудили два чемпиона Европы — Алекс Баэна и Фермин Лопес.

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На волне успеха Фермин отличился на добивании после отраженного вратарем удара Абеля Руиса, а Баэна не оставил голкиперу шансов роскошным по исполнению штрафным.

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Испанцы своим десятиминутным отрезком задали работы статистикам, которые выяснили: в прошлой раз в олимпийских финалах одна команда забивала до перерыва три мяча более века назад — в 1912 году!

Если бы Рест не отбил ногой удар разрывавшего левый фланг Миранды, все могло закончиться к перерыву. Однако вратарь выручил, а трибуны реанимировали хозяев эмоциональным исполнением «Марсельезы». Концовка первого тайма вылилась в полноценный штурм, по ходу которого забить могли два самых ярких игрока французской сборной — Матета и Олисе. И это был тот случай, когда «Парк де Пренс» впервые не радовался сейвам голкипера «ПСЖ» Арнау Тенаса.

Хозяева не забили в концовке первого тайма. Потом — в начале второго (попадание Коне в перекладину). Когда же Тенас потащил удар из центра штрафной, хотелось назвать его непробиваемым. Только команда Тьерри Анри осталась верна себе — она прибавляла по ходу вторых таймов на протяжении всего турнира, и финал не стал исключением.

Традиционно качественными получились и замены. Одноклубник Александра Головина в «Монако» Аклиуш добавил игре творчества и каким-то неуловимым движением переправил мяч в сетку после штрафного Олисе. А другой джокер — Калимуэндо — на 90-й минуте заработал пенальти. Причем арбитр не увидел фола Турриентеса, но ошибку исправил ВАР. И ведь виновник 11-метрового (и пятого на турнире гола Матета) мог исправиться и отменить овертайм, но удар одноклубника Захаряна по «Реал Сосьедад» остановила перекладина.

Источник: Reuters

Будем считать, что каркас ворот оказался за то, чтобы этот великолепный матч продлился еще на тридцать минут. Или это судьба Испании — устраивать триллеры в олимпийских финалах. В 1992-м она уступала Польше, но вырвала победу на 90-й минуте (3:2). В 2000-м упустила преимущество в два мяча (2:2) и проиграла Камеруну в серии пенальти, а три года назад пропустила решающий гол от зенитовца Малкома во втором дополнительном тайме (1:2).

Только за одного битого двух небитых дают, и повторять ошибки своих предшественников испанцы не стали. Давление находившихся на эмоциональном подъеме французов выдержали, а чемпионская комбинация — с классным пасом Бернабе и изящной подсечкой Камельо — стала симбиозом хладнокровия и красоты. И уже вишенка на торте — голевой пас Тенаса на 120-й минуте на Камельо.

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Это год Испании! А французам остается утешиться первыми за сорок лет олимпийскими медалями. Они были хороши, но не столь прекрасны, как «Красная фурия».

Автор: Андрей Кузичев

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