Испания — короли лета! Обыграли Францию в безумном олимпийском финале

Франция (олимп.) — Испания (олимп.) — 3:5

Тридцать два года — с момента введения возрастных ограничений — Европа не выигрывала олимпийское золото. В 1992-м Испания взяла титул на домашних Играх в Барселоне, и тогда казалось, что доминированию Старого Света ничего не угрожает. После Олимпиады-1928, когда Уругвай в переигровке взял верх над Аргентиной, Европа выиграла тринадцать турниров подряд. Потом — как отрезало. Нигерия, Камерун, Мексика, завоевавшие по два золота Аргентина и Бразилия — эпохой европейского безвременья не воспользовались только представители Азии и Океании.

Сейчас же финал Испании и Франции казался предопределенным. Об этом заговорили в тот самый момент, когда «Красная фурия» завершила групповой турнир смешанным составом и, пропустив на первую строчку Египет, исключила встречу с хозяевами вплоть до финала на «Парк де Пренс». Испания там, кстати, начинала свой путь, а Санти Дения перед стартом признался, что мечтает вернуться сюда 9 августа. От тренера, который входил в штаб сборной на предыдущих — серебряных для испанцев — Играх, иного и не ждали.

Если хотите, это было делом чести как для Санти, так и для его бывшего шефа на токийской Олимпиаде Луиса де ла Фуэнте. Победитель Евро-2024 напутствовал сборную перед поездкой в Париж и, естественно, был в пятницу на трибуне. Но сначала он увидел какую-то неправильную Испанию. Излишне робкую и осторожную. Она не может быть такой по определению, и результат получился ожидаемым, когда защитник в панике вынес мяч из штрафной точно на ногу Мийо. Тому самому футболисту, который спровоцировал потасовку с аргентинцами по окончании четвертьфинала своим слишком эмоциональным празднованием рядом со скамейкой соперника и заработал дисквалификацию на полуфинал.

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Впрочем, Франция вела в счете всего семь минут. Она зачем-то откатилась назад и позволила Испании стать «Фурией». В своем привычном состоянии та смела оборону «Трехцветных», а де ла Фуэнте был в восторге, когда первый ответный гол соорудили два чемпиона Европы — Алекс Баэна и Фермин Лопес.

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На волне успеха Фермин отличился на добивании после отраженного вратарем удара Абеля Руиса, а Баэна не оставил голкиперу шансов роскошным по исполнению штрафным.

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Испанцы своим десятиминутным отрезком задали работы статистикам, которые выяснили: в прошлой раз в олимпийских финалах одна команда забивала до перерыва три мяча более века назад — в 1912 году!

Если бы Рест не отбил ногой удар разрывавшего левый фланг Миранды, все могло закончиться к перерыву. Однако вратарь выручил, а трибуны реанимировали хозяев эмоциональным исполнением «Марсельезы». Концовка первого тайма вылилась в полноценный штурм, по ходу которого забить могли два самых ярких игрока французской сборной — Матета и Олисе. И это был тот случай, когда «Парк де Пренс» впервые не радовался сейвам голкипера «ПСЖ» Арнау Тенаса.

Хозяева не забили в концовке первого тайма. Потом — в начале второго (попадание Коне в перекладину). Когда же Тенас потащил удар из центра штрафной, хотелось назвать его непробиваемым. Только команда Тьерри Анри осталась верна себе — она прибавляла по ходу вторых таймов на протяжении всего турнира, и финал не стал исключением.

Традиционно качественными получились и замены. Одноклубник Александра Головина в «Монако» Аклиуш добавил игре творчества и каким-то неуловимым движением переправил мяч в сетку после штрафного Олисе. А другой джокер — Калимуэндо — на 90-й минуте заработал пенальти. Причем арбитр не увидел фола Турриентеса, но ошибку исправил ВАР. И ведь виновник 11-метрового (и пятого на турнире гола Матета) мог исправиться и отменить овертайм, но удар одноклубника Захаряна по «Реал Сосьедад» остановила перекладина.

Будем считать, что каркас ворот оказался за то, чтобы этот великолепный матч продлился еще на тридцать минут. Или это судьба Испании — устраивать триллеры в олимпийских финалах. В 1992-м она уступала Польше, но вырвала победу на 90-й минуте (3:2). В 2000-м упустила преимущество в два мяча (2:2) и проиграла Камеруну в серии пенальти, а три года назад пропустила решающий гол от зенитовца Малкома во втором дополнительном тайме (1:2).

Только за одного битого двух небитых дают, и повторять ошибки своих предшественников испанцы не стали. Давление находившихся на эмоциональном подъеме французов выдержали, а чемпионская комбинация — с классным пасом Бернабе и изящной подсечкой Камельо — стала симбиозом хладнокровия и красоты. И уже вишенка на торте — голевой пас Тенаса на 120-й минуте на Камельо.

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Это год Испании! А французам остается утешиться первыми за сорок лет олимпийскими медалями. Они были хороши, но не столь прекрасны, как «Красная фурия».