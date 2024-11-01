Биография Александра Головина: карьера и личная жизнь футболиста

Профессиональная биография спортсмена началась с того, что он два года тренировался с дублем, а в сезоне 2014/2015 его начали пододвигать к основе. В сентябре 2014 года Головин сыграл в Кубке России против дзержинского «Химика», в марте следующего года состоялся и дебют в чемпионате страны — в игре против «Мордовии». Всего в РПЛ того года полузащитник появился на поле в 7 играх.