Биография Александра Головина: карьера и личная жизнь футболиста

Как это получилось у скромного юноши, мы расскажем в нашей статье. Биография Александра Головина скрывает много интересных фактов, успехов и неудач, которые привели футболиста к вершинам российского футбола.
Основная информация об Александре Головине
В карьере Александра было не так много клубов, по сути, два. Но не всем же игрокам менять страны и команды ежегодно, как это любил делать Златан Ибрагимович, верно?
|Имя
|Александр Головин
|Дата рождения
|30 мая 1996 года
|Место рождения
|Калтан, Кемеровская область
|Гражданство
|Россия
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|2014 – 2018 – «ЦСКА» (Москва), 2018 – н. в. – «Монако» (Франция)
|Количество голов
|53 (по состоянию на 1 ноября 2025 года)
Фото Александра Головина
Наверное, лучший момент биографии Александра Головина, который был запечатлен на фото — это успех сборной России в 2018 году. Выход в четвертьфинал, на сегодня, высшая точка в карьере спортсмена.
Детство и юность Александра Головина
Александр Головин родился в Калтане в 1996 году. На тот момент в городе проживало всего 26500 человек. Мама Головина — обычный бухгалтер, отец — экспедитор. У Александра есть младший брат Иван.
Тут же в Калтане спортсмен и начал заниматься футболом в местной ДЮСШ. На тот момент Александру исполнилось шесть лет. В родном городе спортсмена был всего один стадион, возможностей развиваться профессионально было мало.
В дальнейшем футболист попал в академию «Металлурга» из Новокузнецка (сейчас — «Новокузнецк»), оттуда даже ездил на просмотр в московский «Спартак». К слову, там будущей звездой не заинтересовались.
Александр продолжил выступать за «Металлург» на первенстве Сибири, попал в сборную региона, где его и приметили скауты «ЦСКА». К академии команды спортсмен присоединился в 2012 году, и уже через пару лет дебютировал в основе клуба.
Начало карьеры Александра Головина: первые шаги в большом спорте
Профессиональная биография спортсмена началась с того, что он два года тренировался с дублем, а в сезоне 2014/2015 его начали пододвигать к основе. В сентябре 2014 года Головин сыграл в Кубке России против дзержинского «Химика», в марте следующего года состоялся и дебют в чемпионате страны — в игре против «Мордовии». Всего в РПЛ того года полузащитник появился на поле в 7 играх.
В следующем сезоне Головин уже показал более зрелую игру, усилилось и влияние игрока на команду. 17 игр в чемпионате, четыре в кубке, три гола. Весеннюю часть чемпионского сезона полузащитник и вовсе начал проводить в основе, вытеснив из состава Романа Широкова.
В сезоне 2016/2017 Головин был уже одним из лидеров команды провел все игры в чемпионате. Еще через год удачной игрой Александр отметился в Лиге Европы. В чемпионате страны 2017/2018 у него 9 результативных действий, в Лиге Европы — три. Для человека, который часто играл в опорной зоне результат отличный.
Если раньше на предложения иностранных клубов руководители «ЦСКА» отвечали отказом, в тот момент поступать таким образом было уже глупо, игрок явно перерос уровень РПЛ. Удачная игра на чемпионате мира только добавила игроку акций. Больше всего футболиста хотели видеть боссы «Монако», они согласились выплатить российскому клубу 30 млн евро. В «Монако» Александр и утвердился в качестве главной звезды в новой истории отечественного футбола.
Личная жизнь Александра Головина
Головин на сегодняшний день больше попадает в заголовки преимущественно благодаря своим футбольным навыкам. Но и некоторые подробности его личной жизни просочились в сеть.
Семья
Александр достаточно закрытый человек, поэтому о его личной жизни мало что известно. Данных о том, что он женат нет. Последняя информация, которая есть в сети, называет гражданской женой футболиста Ангелину Ващенко. Известно, что она поехала вместе с ним в Монако. В социальных сетях Головина преимущественно публикуются снимки с друзьями. Одним словом, сейчас Александр больше сосредоточен на футболе.
Увлечения и хобби
Головин часто рассказывал о своей любви к компьютерным играм. Это относится к футбольному симулятору «FIFA» (сейчас «EA Sports FC») и к игре «DOTA 2». Четыре года назад Головин создал канал на «Twich» для проведения стримов. Сейчас канал заблокирован.
Кроме того, спортсмен любит участвовать в рекламных компаниях, ведь это хороший источник дохода. Футболист продвигал продукцию «Nike» и был лицом рекламной кампании «Gilette».
Достижения вне футбола
На сегодняшний день Головин — это футболист и только футболист. Пока в его биографии не было фильмов, неспортивных наград, участия в концертах или чего-то такого. В качестве спортсмена сборной России игрок мог посетить игру «Что? Где? Когда?» перед «Евро-2016», но в тот состав не попал.
Награды и достижения
Александр Головин всегда выступал на высоком уровне, но при этом никогда не играл за сильнейшие команды чемпионатов, отсюда титулов в его карьере не так много. Но свои награды полузащитник все же заработал.
Все же одна относительно нефутбольная награда у него есть — Почетная грамота Президента Российской Федерации. Получил ее футболист в 2018 году за высокие спортивные достижения.
Чемпион России
«ЦСКА» в сезоне 2015/2016 был силен. Настолько, что в последний раз на данный момент в своей истории обогнал все команды в чемпионате. Чемпионство в тот год мог взять и «Ростов», но все решила победа армейцев в матче с «Рубином» в 30-м туре. Во многом благодаря сейву Игоря Акинфеева в концовке встречи. А победный мяч в той игре забил Алан Дзагоев. Головин провел на поле в той игре 21 минуту.
Победитель чемпионата Европы среди юношей (до 17 лет)
Редкое достижение для российского футбола. На турнире в 2013 году сборная России смогла выиграть свою группы (где также выступали Италия, Хорватия и Украина). В полуфинале наша команда обыграла по пенальти Швецию, а в финале — Италию (также в серии пенальти). Александр был системообразующим игроком команды Дмитрия Хомухи. Эта же сборная спустя два года взяла серебро Евро-2015 среди юношей (до 19 лет). Игроки той сборной особо на высшем уровне не заиграли. Исключения — Александр Головин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов.
Лучший молодой футболист России
По итогам каждого сезона в России вручается награда лучшему футболисту страны «Первая пятерка». В 2016 году ее получил Александр Головин. Он набрал 277 баллов в голосовании. В борьбе за победу полузащитник обошел Рифата Жемалетдинова (2-е место) и Георгия Тигиева (3-е место).
Лучший игрок сезона
Ценность игрока полузащиты — не только голы и голевые передачи. Это и демонстрирует признание Александра Головина лучшим игроком сезона. Такую награду спортсмен получал дважды: в сезоне 2017/2018 в составе «ЦСКА» и в сезоне 2023/2024, уже выступая за «Монако».
Заслуженный мастер спорта
Эту награду спортсмен получил благодаря выходу сборной России в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира. На том турнире Головин отметился тремя результативными действиями. Все — в матче против Саудовской Аравии, когда Александр дважды ассистировал партнерам и забил со штрафного.
Александр Головин сегодня: последние новости об игроке
Александр, когда уезжал в «Монако», наверняка хотел более стремительного развития карьеры. Поиграть пару сезонов во Франции и уехать в более топовый чемпионат. Но судьба распорядилась иначе. Первый сезон вышел даже в большей степени провальным. Со временем Головин стал лидером своей команды, провел за «Монако» более 200 игр, и является одним из самых опытных игроков в составе. За 208 матчей он забил 31 гол и сделал 39 голевых передач. Игроком абсолютно довольны в клубе.
Этот сезон был омрачен травмой, из-за которой Головин сначала выходил на поле со скамейки запасных. В новом сезоне «Монако» набрал 16 очков в шести играх и пока что делит с «ПСЖ» первое место в Лиге 1. У Головина четыре выхода на поле и ноль результативных действий. Но нет сомнений, что он наберет форму и начнет раздавать голевые передачи.
Продолжает Александр вызываться в сборную России, несмотря на отсутствие официальных игр. Всего за команду, которую сейчас тренирует Валерий Карпин, он провел 47 игр и забил шесть голов. Можно уверенно говорить, что в его биографии эти цифры еще существенно вырастут.
Так или иначе — этот игрок один из лучших в сильном европейском клубе и в нашей стране. Таких, как он, в России очень мало. Да, Андрей Аршавин или Роман Павлюченко добились несколько большего. Но у Александра еще есть время стать не просто «одним из», а абсолютно топовым по российским меркам.
Интересные факты об Александре Головине
Расскажем несколько любопытных фактов о Головине, которые вы, возможно, не знали.
|Абсолютный универсал
|Александр Головин за годы карьеры успел поиграть на многих позициях: опорный полузащитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, фланговый игрок атаки и обороны, и даже пару раз выходил на позиции нападающего!
|Партнеры по команде называли его «Птенец»
|Все из-за растрепанной прически, которую носил Александр.
|Были прозвища и покруче
|Среди них – «Малыш-убийца» и «Царь». Все за крутую игру в составах своих команд.
|Сделал несколько тату
|Архангел нарисован на плече футболиста. На предплечье футболист попросил изобразить надпись «Семья навсегда в моем сердце» (по-английски).
|Своим тренером считает Леонида Слуцкого
|Несмотря на то, что в «Монако» он поработал со многими специалистами, а в сборной достиг успеха со Станиславом Черчесовым, лучшим для себя Головин называет Слуцкого. Ведь именно он поверил в игрока и стал подпускать к составу в «ЦСКА» и сборной.
|Любимый клуб – «Реал Мадрид»
|Да, не «Монако». Но и не «Барселона». Сейчас сложно представить, что Головин сыграет в футболке сливочных, но в его случае это не выглядит совсем фантастическим раскладом.