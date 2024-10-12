Головин: «В отличие от России во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке»

— Ты говорил о русских футболистах: «Они бьются, но не на максимум. Всегда много времени после приема мяча, во Франции такого нет». Почему не бьются и филонят?
— Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать, — сказал Головин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Ранее Головин оценил шансы российского голкипера Матвея Сафонова вытеснить Джанлуиджи Доннарумму из основы «ПСЖ».