Белорусский штангист Тихонцов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде
Первым стал китаец Лю Хуаньхуа, второе место занял Акбар Джураев из Узбекистана.
Первым стал китаец Лю Хуаньхуа, второе место занял Акбар Джураев из Узбекистана.
ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Белорус Евгений Тихонцов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг.
Тихонцов показал результат 402 кг (183 в рывке + 219 в толчке). Золотую медаль завоевал китаец Лю Хуаньхуа (406; 186 + 220), серебряную — Акбар Джураев из Узбекистана (404; 185 + 219).
Тихонцову 25 лет, он является победителем чемпионата мира (2019) и двукратным чемпионом Европы (2019, 2024).
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.