На Олимпиаде в прыжках в высоту золото вручили после перепрыжки

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На Олимпиаде в Париже в соревнованиях по прыжкам в высоту золото вручили после перепрыжки.

Американец Шелби Макьюэн и новозеландец Хэмиш Керр показали одинаковый результат — 2,36 м. По количеству попыток они также были равны. Им обоим могли вручить золото, но спортсмены не согласились, поэтому победитель определился после перепрыжки, в которой высоту постепенно снижали. В итоге только Керр взял 2,34 м и стал победителем.

Бронзу получил катарец Мутаз Эсса Баршим (2,34 м).

На прошлой Олимпиаде в прыжках в высоту вручили два золота. Тогда одинаковый результат показали Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, они согласились разделить награду.

В день финала в Париже Тамбери попал в больницу из-за проблем с почками, но нашел в себе силы выйти на старт. Он даже взял 2,22 м с третьей попытки, но не справился с высотой в 2,27 м.