Прыжки в высоту: техники, рекорды и секреты мастерства

Одно из важных правил гласит, что после начала попытки положение планки не может быть изменено ни спортсменом, ни организаторами. Изменение высоты планки в ходе состязаний осуществляется по заранее утвержденному графику. Как правило, ее поднимают на два сантиметра после каждого успешного раунда, хотя эти параметры могут корректироваться в зависимости от уровня соревнований и решения судейской коллегии.