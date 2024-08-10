Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
37
42
42
3Австралия
18
18
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Каден Каннингхэм
Ариан Салими
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Ирина Коляденко
Сакура Мотоки
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Баттл за 3-е место
"Виктор"
"Шигекикс"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Ботсвана
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ребекка Макгоэн
Нафия Кус Айдын
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ана Паула Годинес Гонсалес
Грейс Буллен
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Орхон Пуревдоржиин
Айсулу Тыныбекова
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Карлос Сансорес
Саллах Сиссе
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Дабин
Лорена Брандль
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Вараздат Лалаян
Гор Минасян
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Амир Хоссейн Заре
Гено Петриашвили
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Джессика Халл
Джорджия Белл
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Иван Сапина
Рафаэль Альба Кастилльо
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Финал
10.08скороФранцияСША
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал
10.08скороДавид Оман / Йонатан ХельвигНильс Элерс / Клеменс Виклер
Бокс. Мужчины. Финал
10.08скороБаходир ДжалоловАйюб Гадфа Дрисси
Легкая атлетика. Женщины
09:00скороМарафон. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
10:00скороГрецияИспания
Гандбол. Мужчины
10:00скороМужчины. Матч за 3-е место
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАВенгрия
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 76 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 97 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 65 кг. Утешительный раунд
Тяжелая атлетика. Женщины
12:30скороВесовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороБельгияАвстралия
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место
Вольная борьба. Мужчины
13:25скороМужчины. до 65 кг. Финал
Вольная борьба. Мужчины
13:35скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место
Современное пятиборье. Женщины
13:40скороЖенщины. Кросс - Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
Вольная борьба. Мужчины
14:00скороМужчины. до 97 кг. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
14:15скороСпринт. Женщины. Гонка 2
10 августа, источник: Спорт-Экспресс

Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже.

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38
фотографий
38
фотографий
38
фотографий

Схватка завершилась со счетом 12:1 в пользу японки.

Бронзовые медали выиграли Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) и Якоб Грейс Буллен (Норвегия).

Вольная борьба. Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. до 62 кг

Финал

Ирина Коляденко (Украина) — Сакура Мотоки (Япония) — 1:12

Матчи за бронзу

Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) — Орхон Пуревдорж (Монголия) — 6:6 (победа Тыныбековой)

Якоб Грейс Буллен (Норвегия) — Ана Паула Годинес Гонсалес (Канада) — 11:0

«Champ-de-Mars Arena».

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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