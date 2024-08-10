Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде
Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже.
Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже.
Схватка завершилась со счетом 12:1 в пользу японки.
Бронзовые медали выиграли Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) и Якоб Грейс Буллен (Норвегия).
Вольная борьба. Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. до 62 кг
Финал
Матчи за бронзу
«Champ-de-Mars Arena».