Приемы вольной борьбы: от наката до захвата

В этой статье мы подробно расскажем вам правила и приемы вольной борьбы, потому что начинать надо всегда с теории.
Основная информация о вольной борьбе
Для начала давайте поближе познакомим вас с таким серьезным видом спорта. У вольной борьбы есть свои правила, отличающие единоборство от других. Вот что вам нужно узнать с самого начала.
|Тип спорта
|Это спортивное единоборство, в котором борьба ведется с использованием комплекса приемов: броски, захваты, перевороты и др. Включен в программу олимпийских игр.
|Правила
|Атаковать в борьбе можно руками и ногами. Борьба происходит как в партере (с низу, на татами), так и в стойке. Запрещено спортсменам кусаться, щипаться, бить головой. Болевые приемы также под запретом. За удачные приемы во время поединка соперники получают баллы – от 1 до 5. Специальный прием «туше» позволяет спортсмену сразу одержать победу.
|Цель
|Цель участников поединка – разрешенными правилами победить соперника. Для этого нужно удачно использовать приемы защиты и атаки. Бой заканчивается, когда заканчивается время или один из борцов набирает 10 очков. То есть, главное – набрать эти очки или заработать их больше, чем противник.
|Экипировка
|Спортсмены выступают в специальном комбинезоне, соединяющем в себе трико и майку. Обычно, у одного спортсмена оно синее, у другого – красное. Кроме того, частью формы является спортивный костюм, в который борец носит до поединка, парадный костюм, футболка и кепка. На ноги спортсмены надевают специальные борцовки. Для защиты от травм борцам разрешено носить специальные наушники.
|Время схватки
|У борцов есть два раунда, по три минуты каждый на то, чтобы набрать больше очков, чем соперник. Между раундами предусмотрен небольшой перерыв в 30 секунд. Предусмотрен специальный период активности в случае, если в первом периоде за 2 минуты спортсмены не набирают очков. Этот период длится 30 секунд, в которые необходимо провести удачный прием пассивному борцу.
|Известные борцы
|Этот спорт подарил миру большой список великих чемпионов. Советский спортсмен Леван Тедиашвили за свою карьеру дважды выигрывал олимпиаду, а также четыре раза был лучшим на мировом первенстве. Также два раза олимпийские игры и пять раз чемпионат мира выигрывал россиянин Махарбек Хадарцев. Советский, опять же, спортсмен Иван Ярыгин – единственный, кто выигрывал три крупнейших турнира (олимпиаду, чемпионаты мира и Европы), побеждая всех соперников досрочно. Россиянин Бувайсар Сайтиев не проигрывал ни одной схватки в период с 1995 по 2000 годы и рекордное количество раз признавался лучшим спортсменом года. Также у многих на слуху имена Александра Медведя, Абдулрашида Садулаева, Джона Смита, Бесика Худухова, Александра Карелина и Шарифа Шарифова.
|Весовые категории
|Это единоборство, как и многие другие, проводит поединки в разных весовых категориях, чтобы шансы спортсменов на победу были примерно равными. Их шесть у мужчин (до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг и шесть у женщин (до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг).
|Честный спорт
|Вольная борьба – пример того, как важно использовать честность на площадке. Этот вид спорта хорошо подходит для самообороны, поддержания хорошей физической формы. Такой спорт не приемлет излишней жестокости и пропагандирует уважение к любому сопернику. Не зря во время поединка соперники часто не дерутся двумя руками, если их соперник получил перелом одной из рук.
История происхождения вольной борьбы
Вольная борьба зародилась в Англии. Не только футболом прославился Туманный Альбион. Основы единоборства, который тогда назывался кэтч-рестлингом оформил валлиец Джон Грэхэм Чэмберс во второй половине 19-го века. Позднее спортом заинтересовались в США, а в программу олимпийских игр он попал уже в 1904 году. Международная федерация этого спорта появилась в 1921 году, а первый европейский чемпионат удалось провести спустя 8 лет. А первое мировое первенство случилось лишь в 1951 году.
Долгое время вольная борьба была исключительно мужским видом спорта (привет олимпиадам времен Древней Греции!). Но первые медали олимпиады среди девушек были разыграны лишь в Афинах в 2004 году.
Для российских и советских спортсменов лучшей олимпиадой в вольной борьбе стали московские игры, где было выиграно 7 золотых 1 серебряная и 1 бронзовая медали. В последствии российские борцы продолжили регулярно подниматься на верхнюю ступень пьедестала также и на мировых первенствах.
Основные боевые стойки в вольной борьбе
Во время поединка двух борцов важно, чтобы они находились близко друг к другу, иначе сложно успешно провести прием. Для того, чтобы провести атаку или защиту, спортсмены используют различные стойки.
1. Высокая стойка
Атлет в этом случае практически стоит в полный рост, его ноги должны быть чуть согнуты. Такая стойка хороша для приемов с использованием ног, но здесь же и кроется главная проблема — ноги практически не защищены от прохода соперника, который может их атаковать.
2. Низкая стойка
Исполняя низкую стойку, спортсмен сильно наклоняет туловище вперед. Ноги при этом должны быть согнуты и расставлены в стороны, а руки могут почти касаться пола. Это эффективная для защиты стойка. В качестве атаки здесь могут сработать захваты ног, когда противник находится в высокой стойке.
3. Средняя стойка
В этом случае тело борца должно быть наклонено вперед, ноги согнуты в коленях и расставлены в стороны назад. Наклон не такой выраженный, как в низкой стойке. Руки должны быть опущены и направлены к противнику. Эта стойка наиболее часто применяется, так как оставляет хорошую возможность как для атаки, так и для обороны.
4. Фронтальная стойка
Отдельно выделяют стойки по месту расположения борцов. Когда соперник находится прямо перед атакующем борцом — это фронтальная стойка. В какой позе он находится для классификации по месту неважно.
5. Левосторонняя и правосторонняя стойки
Также могут быть высокой, средней и низкой. Отличие в том, какая рука у спортсмена основная. Если правая рука является доминирующей и делает большинство захватов — то именно она ближняя к сопернику, стойка в этом случае правосторонняя. В обратном варианте — левосторонняя.
Приемы вольной борьбы и техника их выполнения
В вольной борьбе существует множество приемов, которые позволяют вам перейти из стойки в атаку и заработать очки. Сейчас мы расскажем вам, какие есть приемы вольной борьбы. Спортсмены регулярно пользуются ими, чтобы одержать победу.
1. Бросок накатом
Это боевой прием вольной борьбы. Спортсмен пытается обездвижить соперника и сменить позицию. Для этого атакующий борец хватает соперника за пояс, после чего роняет, переворачивая на живот.
2. Обратный пояс
Этот прием выполняется следующим образом. Спортсмены ведут борьбу в партере (то есть, как минимум один из них находится в положении лежа, на боку, спине или груди). Атакующий борец со спины захватывает противника, поднимает его и выполняет бросок через себя. Популярность этому приему принес наш борец Александр Карелин.
3. Бросок прогибом
Прием используется в вольной и греко-римской борьбе. Находясь в борьбе в стойке, один из спортсменов хватает противника со спины. После этого за счет своего веса сбивает противника на мат, перебрасывая через себя. По-другому прием называется «суплекс».
4. Обвив
Чтобы выполнить этот прием, сначала борцу необходимо захватить ногу соперника своей ногой, как бы обвивая ее. После этого надо совершить бросок и перевернуться так, чтобы соперник оказался внизу на матах. Правильный обвив позволит удерживать противника на земле.
5. Мельница
Один из современных приемов. Нападающий захватывает руку противника, присаживается, затем захватывает ногу. После этого появляется возможность перенести тело соперника на ковер через плечи.
6. Рычаг
Самый распространенный способ выполнения приема — обхватить рукой или ногой любую конечность противника и тянуть его в противоположном направлении. Рычаг можно сделать также, используя вес своего тела. Главное — заставить соперника двигаться в неестественном направлении. Рычаг относится к болевым приемам вольной борьбы.
7. Кочерга
В этом случае спортсмен захватывает руку или ногу соперника, тянет его на себя, потом подсаживается и делает бросок с удержанием оппонента на матах.
8. Вертушка
Для того, чтобы выполнить вертушку спортсмен захватывает соперника, выполняет вращение с броском. Хороший способ дезориентировать противника и повалить его на пол.
9. Захваты
Это попытка получения контроля над ситуацией или соперником. Могут быть защитными и атакующими, входят в состав почти всех приемов. Ведь, чтобы бросить борца, нужно сначала схватить его руку или ногу. Также необходимо совершать захваты, чтобы предотвращать броски.
10. Туше
Этот прием позволяет сразу одержать победу. Туше засчитывается в том случае, когда борцу удается прижать соперника обеими лопатками к ковру. При этом важно находится в оранжевой зоне ковра.
Частые ошибки при выполнении боевых приемов в вольной борьбе
Так как многие приемы сложны в исполнении возникают ситуации, когда борцы совершают ошибки при их выполнении. Вот список основных.
- Борцам не рекомендуется поднимать поясницу в момент захвата ног ниже колена. Часто для успешной атаки необходимо пройти в ноги выполнить захват. Когда это сделано, неопытные спортсмены поднимаются так, что туловище остается внизу, в то время как ноги вместе с поясницей уже находятся в положении «стоя». Это создает возможность для контратаки соперника, который легко может выполнить бросок. Лучше прижимать ногу соперника к себе и выпрямить корпус.
- То же самое правило касается захвата ноги выше колена. Несмотря на то, что обороняющийся борец находится в высокой стойке, ему не трудно перехватить инициативу. Подниматься для броска в этом случае атакующему борцу советуют движением на противника, как бы оказывая на него дополнительное давление и не открывая ему возможность для контратаки.
- Часто случаются ошибки у неопытных спортсменов во время выполнения рычагов. Вся суть приема заключается в том, чтобы толкать конечности в противоположном направлении. Не рассчитав силы, спортсмены могут травмировать соперника. Важно понимать возможности человеческого тела и не стараться навредить оппоненту.
- Иногда борцы пренебрегают правилами и продолжают борьбу с использованием запрещенных приемов: дергают противника за волосы, кусают, щипают, давят локтями на болевые точки. Это может привести к тому, что соперник получит лишний бал.
- Главная ошибка — неправильный расчет. Спортсмену нужно четко подгадать момент и рассчитать силы для выполнения того или иного приема. Если момент неудачный — вы подставились и проиграли.
Чек-лист начинающим: как освоить правильную технику вольной борьбы
Если вы хотите заниматься вольной борьбой, придерживайтесь следующих правил.
- Обязательно занимайтесь в борцовской форме: это комбинезон из майки и трико вместе со специальными борцовками. Вы должны уверенно чувствовать себя на матах.
- Запомните: в вольной борьбе существует три основных стойки. Низкая хорошо подходит для обороны, высокая — для атаки. Средняя стойка является универсальным вариантом.
- Это не греко-римская борьба. Здесь для атаки можно использовать руки и ноги. Но нельзя кусать соперника, щипать, давить на внутренние органы локтями.
- Ведите себя уважительно по отношению к сопернику. Кричать и оскорблять оппонента ни в коем случае нельзя.
- Ваша цель — набрать больше очков чем соперник за два раунда. Всего их может быть 10. Совершайте удачные атаки и побеждайте.
- Боевые приемы вольной борьбы направлены на то, чтобы уронить соперника, лишить его выгодной позиции. Болевые применяются, чтобы заставить соперника сдаться.
- Не забывайте названия приемов вольной борьбы. Вот основные: накат, суплекс, мельница, рычаг, обвив, вертушка, кочерга.
- Не позволяйте сопернику выполнить «туше». Если вас прижали обеими лопатками к мату — вы проиграли. И не важно, сколько времени прошло.
- Не пытайтесь сломать соперника. Выполняйте приемы правильно.