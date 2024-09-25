Приемы вольной борьбы: от наката до захвата

Тип спорта

Это спортивное единоборство, в котором борьба ведется с использованием комплекса приемов: броски, захваты, перевороты и др. Включен в программу олимпийских игр.



Правила

Атаковать в борьбе можно руками и ногами. Борьба происходит как в партере (с низу, на татами), так и в стойке. Запрещено спортсменам кусаться, щипаться, бить головой. Болевые приемы также под запретом. За удачные приемы во время поединка соперники получают баллы – от 1 до 5. Специальный прием «туше» позволяет спортсмену сразу одержать победу.



Цель

Цель участников поединка – разрешенными правилами победить соперника. Для этого нужно удачно использовать приемы защиты и атаки. Бой заканчивается, когда заканчивается время или один из борцов набирает 10 очков. То есть, главное – набрать эти очки или заработать их больше, чем противник.



Экипировка

Спортсмены выступают в специальном комбинезоне, соединяющем в себе трико и майку. Обычно, у одного спортсмена оно синее, у другого – красное. Кроме того, частью формы является спортивный костюм, в который борец носит до поединка, парадный костюм, футболка и кепка. На ноги спортсмены надевают специальные борцовки. Для защиты от травм борцам разрешено носить специальные наушники.



Время схватки

У борцов есть два раунда, по три минуты каждый на то, чтобы набрать больше очков, чем соперник. Между раундами предусмотрен небольшой перерыв в 30 секунд. Предусмотрен специальный период активности в случае, если в первом периоде за 2 минуты спортсмены не набирают очков. Этот период длится 30 секунд, в которые необходимо провести удачный прием пассивному борцу.



Известные борцы

Этот спорт подарил миру большой список великих чемпионов. Советский спортсмен Леван Тедиашвили за свою карьеру дважды выигрывал олимпиаду, а также четыре раза был лучшим на мировом первенстве. Также два раза олимпийские игры и пять раз чемпионат мира выигрывал россиянин Махарбек Хадарцев. Советский, опять же, спортсмен Иван Ярыгин – единственный, кто выигрывал три крупнейших турнира (олимпиаду, чемпионаты мира и Европы), побеждая всех соперников досрочно. Россиянин Бувайсар Сайтиев не проигрывал ни одной схватки в период с 1995 по 2000 годы и рекордное количество раз признавался лучшим спортсменом года. Также у многих на слуху имена Александра Медведя, Абдулрашида Садулаева, Джона Смита, Бесика Худухова, Александра Карелина и Шарифа Шарифова.



Весовые категории

Это единоборство, как и многие другие, проводит поединки в разных весовых категориях, чтобы шансы спортсменов на победу были примерно равными. Их шесть у мужчин (до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг и шесть у женщин (до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг).

