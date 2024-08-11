Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
38
42
42
3Австралия
18
18
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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свыше 92 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Айюб Гадфа Дрисси
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг
Нильс Элерс / Клеменс Виклер
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Каден Каннингхэм
Ариан Салими
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Ирина Коляденко
Сакура Мотоки
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Баттл за 3-е место
"Виктор"
"Шигекикс"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Ботсвана
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ребекка Макгоэн
Нафия Кус Айдын
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ана Паула Годинес Гонсалес
Грейс Буллен
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Орхон Пуревдоржиин
Айсулу Тыныбекова
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Карлос Сансорес
Саллах Сиссе
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Дабин
Лорена Брандль
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Вараздат Лалаян
Гор Минасян
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
09:00скороМарафон. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
10:00скороГрецияИспания
Гандбол. Мужчины. Матч за 3-е место
10:00скороИспанияСловения
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАВенгрия
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороКаталина АксентеМилайми де ла Карид Марин Портиль
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороНиколас Йоханнес де ЛанжеМураз Мчелидзе
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМаксим СакулцанСебастьян Си Ривера
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороЗейн Аллен РизерфордИслам Дудаев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесЯсмин Адар
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороАмирали АзарпираАлишер Ергали
Тяжелая атлетика. Женщины
12:30скороВесовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороБельгияАвстралия
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Исмаил Мужукаев
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место. – - Тульга Тумур Очир
Вольная борьба. Мужчины. Финал
13:25скороКийока КотароРахман Амузадхалили
Вольная борьба. Мужчины
13:35скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Магомедхан Магомедов
Современное пятиборье. Женщины
13:40скороЖенщины. Кросс - Финал
Вольная борьба. Мужчины
13:45скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место. – - Кайл Снайдер
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

Сборная США по баскетболу в 17-й раз в истории выиграла Олимпиаду.

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Финал с множеством сюжетов

Олимпиада-2024. Баскетбол. Мужчины. Финал

США — Франция — 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

США: Карри (24 + 5 потерь), Дюрант (15), Букер (15), Джеймс (14 + 8 передач)
Франция: Вембаньяма (26 + 7 подборов), Ябуселе (20), Де Коло (12).

В финальной матче Олимпиады звездная команда США во главе с Леброном Джеймсом взяла верх над хозяевами Игр Францией с Виктором Вембаньямой и неожиданным лидером Les Bleus Гершоном Ябуселе. Стефен Карри забросил 8 из 12 трехочковых в своем дебютном финале Игр, убив всякую интригу в концовке, а его бывший партнер по «Голден Стэйт» Кевин Дюрант стал первым четырехкратным олимпийским чемпионом в мужском баскетболе.

Начало от Леброна

В жизни каждого журналиста бывают моменты, когда у него сгорает идея для хорошего заголовка и хорошего материала. Такая ситуация произошла после окончания полуфинала Олимпиады в Париже между США и Сербией. В силу исторических особенностей многие российские болельщики болели за сербов. Не будем лукавить и думать, что количество фанов США совсем малое. Они есть, и понять их можно. Аж 17 очков преимущества команды Пешича растворились в водах Сены и превратились в поражение с разницей в 4 очка. Нескучные люди всегда найдут много причин назвать ту победу США, основанной на тонне судейских ошибок.

Последний (условно последний матч Леброна Джеймса на Олимпиадах) матч великого игрока ждали с нетерпением. Потенциальный проигрыш Сербии сопровождался бы заголовками типа «Акелла промахнулся» или «Последняя лебединая песня Короля».

Начинаем искать символы с первых секунд. Первую атаку американцев начал Леброн, первые же очки свой команды набрал он же, воткнув данк как 20 лет назад. Первый блок-шот также сделал Леброн, показав и своим, и чужим, что не собирается отбывать номер. Первый пас не глядя (добавим и такую характеристику) также сделал Леброн (с отскоком от паркета на Букера).

К символизму добавим немного «историзма». Первая Олимпиада Джеймса состоялась ровно 20 лет назад в Афинах-2004. Тогда еще молодой Леброн (как и автор этих строк) в небольшой компании с Кармело Энтони и Дуэйном Уэйдом выглядели пятым колесом (добавим еще журналистское клише) в той команде. Поражения от Пуэрто-Рико и Аргентины стали настоящим дамокловым мечом (будет еще много фразеологических оборотов в этом тексте!), который будет висеть над всеми «дрим тимами» ещё много лет.

Источник: Reuters

Исторический от Гершона

Первый тайм-аут матч был взят уже без участия Леброна. Четыре очка разницы заставили Венсана Колле внести изменения в игровой процесс. Так и вышло бы, если бы неравноценный размен в защите не позволял бы Эдвардсу забросить издали через Гобера. 15:20 — нервно-неаккуратная четверть ничего не решила и не могла решить.

Мэттью Страззел сначала забила треху от щита, а затем разыграл с Кулибали комбинацию, завершившуюся данком последнего и тайм-аутом Стива Керра. Наставник американцев в любой ситуации выглядит убедительно (про поражения сборной под его руководством сказать также пока что не можем).

Надо обязательно отметить Ябуселе. Как игрок он уже доказал свою состоятельность. Как защитник своих партнеров — именно в финале. Дважды французский гигант заступался за де Коло и Фурнье. Градус на паркете не может соответствовать принятому за основу в Парижской палате мер и весов. При счете 34:31 Леброн, как в лучшие годы в Кливленде, прошел через всю площадку и забил с фолом. Бонусом стал не просто штрафной, но и второй тайм-аут Колле.

Гершон Ябуселе может войти в историю Олимпийских игр как автор Данка Смерти #2. Первый, напомню, был в 2000 году. Тогда Винс Картер перепрыгнул через 217-сантиметрового Фреда Вейса. Играли также США против Франции. Сейчас же Ябуселе забил сверху с фолом через Леброна с не меньшей злостью. Фред Вейс может считать себя отомщенным.

Два с фолом от Букера и, как следствие, максимальные на 10 очков преимущества, заставляли опять искать избитые выражения типа «сбивает спесь» с соперника.

«Карманный пас» (да что такое с этими клише!) от Вемби на Гершона (лучший игрок наследников Галлии в первой половине — 15 очков за 15 полных минут) завершается точным попаданием с сиреной. 41:49 — обозначающая намерения США четверть отправляла всех на большой перерыв.

В перерыве очень хотелось увидеть на паркете что-то яркое под музыку Рахманинова. В Париже есть сад, названный в честь великого композитора, да и несколько отметок о пересечении границ столицы виртуально стоят в досье Сергея Васильевича. Сборной США тоже не мешало бы послушать какой-то из концертов Rachmaninoff (именно так пишут фамилию музыканта в США, где долгое время жил и работал уроженец Новгородской губернии). После «Лебединого озера» в полуфинале от французских массовиков-затейников можно было и такое ожидать. Не получилось. Пришлось слушать барабаны, отбивающий более привычный современному уху хип-хоп мотив.

Вышеназванное трио (Джеймс, Уэйд, Энтони) превратилось в квартет (добавился Бош) игроков драфта 2003 года, который были основой победной команды на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Основой, но не лидером. Блистал тогда Тот, о котором уже 4 года только хорошо… Только написал эту фразу и трансляторы показали мило беседующих По Газоля и Тони Паркера, которые могли бы добавить пару абзацев в этот текст про те времена.

Источник: Reuters

Развязка

Дюрант начал вторую половину точным средним броском. Точный пас Леброна на скучающего Карри, позволил Шефу сделать разницу угрожающей — «+13». Французский американец или американский француз Эмбиид не только забил 2 штрафных, но и отбился от Гобера в прямом (не дал Руди забросить из-под кольца) и в переносном смыслах (зажал голову последнего между ног). Еще и технический получил. На всякий пожарный случай, как сказал бы уже устоявшимся очень напоминающий поведением Эмбиида герой «Бриллиантовой руки».

Как же по-пижонски Леброн затерялся в офсайде (нужно избитое выражение из футбола), дождался паса и засадил томагавк в корзину соперника! Так играют во дворах ветераны, которые могут себе позволить больше не приезжать на Олимпиаду.

Источник: Reuters

Появившееся в трансляции лицо Тьерри Анри заставляет Фурнье забить издали. Джеймс тоже неплохо разбирается в футболе (со-владелец «Ливерпуля») и также точно бьет издали. Был ли Стивен Джеррард на трибунах — мы уже не узнаем.

Фурнье и особенно де Коло, забросивший с сиреной) обозначили легкую расслабленность США в последнюю минуту третьей четверти. Дурацко-лихая десятиминутка останавливается на счете 66:72.

Олимпиада-2012 в Лондоне прошла под полным доминированием игрока под номером 10 (да, именно он спас тогда свою команду от поражения в финале). Именно тогда стало понятно, что Джеймс и никто другой станет «Следующим» (The Chosen One — тату на спине уроженца Акрона) для сборной США на Олимпиаде. Почему Леброн не играл в Рио в 2016 и в Токио в 2020 (или в 2021 — кому как нравится) вспоминать уже не хочется (хотя он мог бы таким образом поставить еще два рекорда — по количеству золотых медалей и участий в мужском баскетболе в истории Олимпиады). 5 золотых в баскетболе — обычно про такое говорят вечный рекорд (когда закончатся эти клише?).

Хотела ли Франция догонять в последние 10 минут матча? Да. Могла ли? Вряд ли. Олимпийские боги (оригинальные греческие, а не современные разукрашенные) ценят заслуги великих олимпиоников.

Кстати, первые пять минут четверти были сами что ни на есть вольными, не по схемам и комбинациям. Там вверху где-то было про данк Ябуселе. Второй раз Леброн не мог позволить такое и жестко сфолил на Гершоне. Только 1 из 2 (тут говорят, что как бы этот промах не стал решающим). Потеря и следующий за ней данк Вемби сменяются шимми-дэнсом и трёхой от Карри. Размен 2 на 3 очень нравится Карри, но Батюм такой курс не устраивает. Блин, Карри! Я же пишу! Читай немного! Три трёхи подряд — и откровенно гаденький Эмбиид показывает жест «пора спать». Четвертая треха от Шефа и спорный в центре поля останавливают это ралли. 98:87 — победа США.

Во время загрузки произошла ошибка.

Настоящее «фи» организаторам, которые включили сразу после финальной сирены трек New York Алиши Кис и Джей Зи. Тут бы подошла Paris Au Mois D'Aout Шарля Азнавура или Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф. Свою культуру надо любить, но это не дело спорта.

Кажется, сегодня мы узнали, кто будет… нет, не баллотироваться в президенты США в ноябре этого года. Нет, и не баллотироваться в президенты МОК весной 2025. Мы узнали, кто будет зажигать огонь на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Закончить надо каким-то неявным фактом. Фильм, чье название вынесено в заголовок этого материала, принес Марлону Брандо седьмую номинацию на «Оскар». Леброн, в 2028-м Олимпийские игры будут также седьмыми для тебя по времени. Встретимся?

Автор: Александр Невзгода

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