Танец хип-хоп: от уличных баттлов до мировой сцены

Хип-хоп — это смесь стилей, движений и личных фишек танцора. Здесь нет строгой структуры или заданной схемы, как, например, у бальных танцев. Все строится на ритме, подаче и умении выражать себя через движение. Каждый элемент — это отклик тела на музыку, часто с импровизацией и собственным стилем.