Борцы из России — лучшие в мире. Олимпиада в Париже это доказала

Олимпиада-2024: итоги борцовского турнира на Олимпиаде в Париже, как выступили россияне, результаты схваток | Источник: Getty Images

В очередной раз одним из самых драматичных видов на Олимпиаде стала борьба. В одной только вольной борьбе выступали 17 экс-россиян. Не обошлось и без скандалов. Но самое главное — медали.

В Париже прошёл чемпионат России

Особенно ярким получился турнир в весовой категории до 74 кг. Этакий чемпионат России. На Олимпиаду-2024 заявились сразу шесть бывших российских спортсменов — Разамбек Жамалов (Узбекистан), Чермен Валиев (Албания), Виктор Рассадин (Таджикистан), Хетик Цаболов (Сербия), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) и Таймураз Салказанов (Словакия).

В финале 74 кг победу одержал Жамалов. Он был сильнее соперника из Японии Даити Такатани. А на пути к золоту его оппонентами стали Кадимагомедов, Салказанов и Валиев.

«Я выиграл схватку»

С Черменом Валиевым Жамалова сетка свела в ¼ финала. Встреча была непростой, и даже спустя два дня после окончания она вызывает неоднозначную реакцию у болельщиков. Дело в том, что за несколько секунд до её завершения Жамалов проигрывал со счётом 4:5, но потом получил два балла от судей на пассиве соперника и прошёл в полуфинал.

Валиев позже взял бронзу турнира в утешительной схватке, но рассчитывал явно на другой исход. И подал протест на встречу с Жамаловым.

«Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Этого даже близко не было. Я не избегал борьбы. Когда человек ведёт, он не атакует, а защищается и не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошёл в ногу, а я отпрыгнул. Всё. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли были у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия. Кто разбирается в борьбе, и ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили», — сказал Валиев.

В профессиональном сообществе мнения тоже разделились. Однако того, что было, уже не изменить. Медали нашли своих хозяев.

Гергебиль счастлив

В весе до 97 кг ярче остальных выделялся Ахмед Тажудинов (Бахрейн), и неспроста.

Парню 21 год, а перед Играми он уже имел в активе золото чемпионата мира и чемпионата Азии. Выходец из небольшого дагестанского села Гергебиль в Париже представлял Бахрейн. А воспитала его российская школа борьбы. Ахмед рос и учился на схватках Абдулрашида Садулаева. Поэтому его победу в России восприняли очень тепло.

В полуфинале Олимпиады-2024 он встретился с давним соперником Садулаева — американцем Кайлом Снайдером. Лёгкой победы над ним не получилось. Тажудинов выиграл со счётом 6:4 и вышел в финал на грузина Гиви Мацарашвили. А финал много времени у экс-россиянина не занял. Досрочная победа и первое в истории Бахрейна золото борца на Играх.

Победа для отца

Ещё одно золото, но теперь уже Болгарии принёс Магомед Рамазанов. В финале веса до 86 кг он одолел фаворита турнира легендарного иранца Хасана Яздани. Олимпийский чемпион — 2016 по ходу схватки получил травму и не смог навязать оппоненту ничего серьёзного.

По сути, у Рамазанова был один шанс на всю жизнь. Сейчас ему 31 год, и, возможно, это его последняя Олимпиада. Победу же он посвятил отцу, который с ранних лет хотел для сына лучшей жизни.

Всего экс-россияне завоевали в Париже семь медалей, среди которых ещё и бронзовые медали Даурена Куруглиева (Греция, 86 кг), Ислама Дудаева (Албания, 65 кг) и Магомедхана Магомедова (Азербайджан, 97 кг).

Антирекорд США

Впервые за 56 лет без золота Олимпиады осталась сборная США. Не помогло даже отсутствие конкурентов из России. Всего у американцев три медали — два серебра и одна бронза.

Даже титулованный Кайл Снайдер не смог зацепиться за бронзу в весе до 97 кг, отдав медальную схватку иранцу Амиру Азарпире.

Цена медали — 100 граммов

Совсем не скучным оказался и турнир в женской борьбе. Особенно в весе до 50 кг.

Индийская спортсменка Винеш Пхогат сначала обыграла непобедимую Юи Сусаки (Япония), а затем дошла до финала. В ночь перед решающим поединком спортсменка спешно сгоняла вес, чтобы пройти стандартную процедуру взвешивания, но всё тщетно. Наутро весы показывали лишние 100 граммов.

Спортсменку до финала не допустили. Сейчас Винеш оспаривает это решение в CAS и требует вернуть ей серебро Олимпиады. Спортсменка считает, что заслуженно прошла в финал, так как на момент проведения трёх схваток её вес соответствовал норме. Пока решения нет, но всё очень интересно.

Пятое золото подряд в турнире супертяжей в греко-римской борьбе у кубинца Михаина Лопеса. Этот великий спортсмен завершил карьеру, оставив борцовки на ковре. Пожалуй, его выступление — одно из самых ярких на Олимпиаде в Париже.