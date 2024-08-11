Новый поворот в деле гимнастки из США, лишенной бронзы: американцы идут в суд и видят в решении CAS расизм | Источник: Reuters

Что случилось

Соревнования на Олимпийских играх в Париже завершены, но скандалы еще долго будут тянуться шлейфом. В субботу стало известно о том, что 23-летняя американка Джордан Чайлз лишена бронзовой медали за выступления в вольных упражнения по спортивной гимнастике, так как ее сборная опоздала с апелляцией во время соревнований. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) после рассмотрения дела, а МОК подчинился этому.

Несмотря на то, что постановления лозаннского суда почти невозможно оспорить, американцы решили сделать это. Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) в воскресенье выпустил заявление, согласно которому собирается обжаловать решение CAS. Комитет считает, что Чайлз «справедливо завоевала бронзовую медаль», и указал на «критические ошибки», допущенные как Международной федерацией гимнастики (FIG), так и CAS.

«Изначальная ошибка произошла при подсчете очков FIG, а вторая — во время апелляционного процесса CAS, когда USOPC не было предоставлено достаточно времени для эффективного оспаривания решения, — говорится в заявлении американцев. — В результате мы не были должным образом представлены и не получили возможности всесторонне изложить свое дело. Учитывая эти обстоятельства, мы намерены подать апелляцию, чтобы гарантировать, что Джордан Чайлз получит заслуженное признание».

Как отреагировала гимнастка

Узнав о решении, Чайлз сообщила, что удаляется из соцсетей «ради своего психического здоровья». Больше никаких комментариев от нее не последовало. Однако сестра гимнастки Джазмин разразилась гневным комментарием и указала на то, что столь радикальные меры на Играх применялись только за мошенничество и допинг:

«Она не делала ни того, ни другого, — подчеркнула Джазмин Чайлз. — Расизм реален, он существует, он жив и здоров. Официально, пять дней спустя, ее лишили одной из медалей. Не потому, что она не победила; не потому, что она была под воздействием наркотиков; не потому, что вышла за пределы площадки; не потому, что была недостаточно хороша. А потому, что судьи не смогли дать оценку [ее программе] и вынудили подать запрос».

Мать гимнастки Джина Чайлз также осудила негативную реакцию в Интернете на ее дочь, сообщив о «расистских, отвратительных комментариях» в адрес спортсменки:

«Отвратительные расистские комментарии все еще звучат в 2024 году, — написала мама Джордан в соцсетях на этой неделе. — Я устала от людей, которые говорят, что этого больше не существует. Моя дочь — заслуженная олимпийская чемпионка с самым большим сердцем и уровнем спортивного мастерства, которому нет равных… и ее называют безобразными вещами».

Что за скандал

Скандал разразился еще в понедельник, 5 августа, в конце самих состязаний. В них победила бразильянка Ребека Андраде, второе место заняла Симона Байлз из США, а за бронзу боролись три гимнастки — Чайлз и румынки Ана Бэрбосу и Сабрина Манека-Воиня.

Изначально арбитры присудили бронзу Бэрбосу, но представители сборной США подали апелляцию, которую удовлетворили как раз в тот момент, когда румынка отмечала попадание на пьедестал. Увидев себя на четвертой позиции, Бэрбосу разрыдалась и в слезах покинула зал. Как выяснилось позже, американцы попросили судей пересмотреть оценку Чайлз за трудность программы: первоначально ее оценили в 5,800 балла, а после апелляции — в 5,900. Из-за этого сумма американки стала равна 13,766, а у обеих румынок —по 13,700. Поэтому Чайлз поднялась с пятого места на третье.

Румынская сторона обжаловала это решение в CAS, указав, что американцы не вовремя подали апелляцию — на четыре секунды позже положенного по регламенту. Суд вынес решение в пользу румын, поэтому американка вернулась на пятое место. МОК постановил, что бронза Чайлз должна быть передана Бэрбосу.

Можно ли оспорить решение CAS

Отменить решение CAS сложно. Суд в Лозанне обычно выступает в качестве последней инстанции в международных спортивных спорах. Пересмотреть решение CAS может Федеральный верховный суд Швейцарии, причем он обычно вмешиваются только в дела, где имело место явное нарушение процедуры.

Есть ли другие медали у Чайлз

В индивидуальных состязаниях у американской гимнастки больше нет олимпийских медалей, а в командном многоборье есть две: в Токио-2020 она в составе сборной США завоевала серебро, в Париже-2024 — золото.