СМИ: Мбаппе пропустит два матча Евро-2024 из-за перелома носа

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FНе начался
тв
19:00ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
22:00ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Мбаппе пропустит два матча Евро-2024 из-за перелома носа

Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы против сборных Нидерландов и Польши.

Наверх
Источник: AFP 2023

Как сообщает Le Figaro, нападающий сборной Франции сможет вернуться на поле только к плей-офф и будет играть в специальной защитной маске.

В конце матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией, завершившейся победой команды Дидье Дешама со счетом 1:0, Килиан столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и сломал нос. В итоге он не смог доиграть матч до конца и был заменен на 90-й минуте. Позже сообщалось, что Мбаппе удалось избежать операции.

3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 48 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Во втором туре группового этапа сборная Франции встретится с Нидерландами. Матч пройдет 21 июня в Лейпциге.

Австрия
0:1
Первый тайм: 0:1
Франция
Все фотогалереи
ВидеоФото
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
17Италия начала защиту титула с победы
28Старикам здесь не место. Испания жестко обошлась с Модричем
29Германия разгромила Шотландию
14Германия перед стартом Евро
24«Темные лошадки» Евро: потенциальные звезды турнира
9Звезды, которых мы не увидим на Евро
Главные темы
«Это совсем не смешно». Скандал на ЧЕ из-за блогера и маскота
Роналду — проблема? Как Португалия будет брать Евро-2024
Сборная Украины тяжело пережила поражение от Румынии
За что Турции надо благодарить бывшего тренера «Зенита»
Главный тренер Польши обратился к болельщикам после поражения от Нидерландов на Евро-2024
Омари Тетрадзе: Сборной Грузии по силам выйти из группы
Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу в первом матче Евро
Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored
Дансо: Жаль, что Мбаппе получил травму в единоборстве со мной. Надеюсь, он скоро вернется на поле
Соучек: Чехия понимает — если дать Роналду шанс, то он забьет
Игрок сборной Австрии: Франции повезло, что арбитр дал свисток об окончании матча
Арчил Арвеладзе: Футбол в Грузии — религия, ничто не испортит нам праздник
Премьер Грузии обратился к футболистам сборной перед игрой с Турцией
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Голкипер сборной Словакии Дубравка: Мы великолепно подошли к Евро-2024
Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции после перелома
Капитан сборной Украины Степаненко прокомментировал разгромное поражение от Румынии
Англичане за два дня выпили двухмесячный запас пива на Евро-2024
Защитник сборной Португалии Диаш — о матче с Чехией: Присутствует легкое волнение, но мы готовы
Вратарь сборной Испании играет на Евро-2024 с травмой запястья
Сомнительный тренер, Хвича VS. Роналду: Грузия готова творить сенсацию
«Ромелу Деревяшкин». Аршавин — об игре форварда сборной Бельгии на Евро-2024
Бывший форвард киевского «Динамо» Леоненко раскритиковал Мудрика после матча с Румынией
Назван фаворит в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024
Лукич — после поражения от Англии: Сербия должна гордиться нашей командой
Тренер сборной Словакии рассказал, какое влияние на него оказал Сарри
Карасско: Бельгии больше не хватало удачи, нежели темпа
Забитцер: игра с Францией могла завершиться любым исходом
Канте прокомментировал своё возвращение в состав сборной Франции
Титов о России на Евро: Могли бы претендовать минимум на выход из группы, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным
Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных
Игроки сборной Украины попросили выйти тренера из раздевалки после разгрома от Румынии
Рангник о поражении от Франции: Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был соперником Австрии. Просто посмотрите на их футболистов
Жиру сыграл на 7-м Евро/ЧМ за Францию и повторил рекорд Анри, Тюрама и Льориса
Травма Мбаппе, трагедия Бельгии и разгром Украины. Что творится на чемпионате Европы
Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую
СМИ: Капитан сборной Франции Мбаппе сломал нос и будет прооперирован
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Канте признан лучшим игроком матча Австрия — Франция
Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе
Килиан Мбаппе не смог забить ни одного мяча в пяти матчах чемпионата Европы
Франция стартовала на Евро с минимальной победы над Австрией
Карпин назвал сборную, которой симпатизирует на Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь