СМИ: Мбаппе пропустит два матча Евро-2024 из-за перелома носа

Как сообщает Le Figaro, нападающий сборной Франции сможет вернуться на поле только к плей-офф и будет играть в специальной защитной маске.



В конце матча первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией, завершившейся победой команды Дидье Дешама со счетом 1:0, Килиан столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и сломал нос. В итоге он не смог доиграть матч до конца и был заменен на 90-й минуте. Позже сообщалось, что Мбаппе удалось избежать операции.



3 июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе. В минувшем сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 48 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.



Во втором туре группового этапа сборная Франции встретится с Нидерландами. Матч пройдет 21 июня в Лейпциге.