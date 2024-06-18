Франция стартовала на Евро с минимальной победы над Австрией

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Встреча проходила в Дюссельдорфе. Единственный мяч был забит в концовке первого тайма. На 38-й минуте капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе завершил проход по правому флангу навесом в штрафную, который нашел голову защитника Максимилиана Вёбера и привел к автоголу. Во втором тайме у французов были явные моменты для того, чтобы увеличить свое преимущество, но итоговый счет матча остался неизменным.

В концовке встречи Мбаппе столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и, вероятно, сломал нос. Звездный нападающий не доиграл матч до конца и был заменен на 90-й минуте.

Сборная Франции вышла на второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. Лидирует в группе команда Нидерландов, которая после победы над Польшей (2:1) обходит французов по дополнительным показателям.

В следующем матче Франция сыграет с Нидерландами в Лейпциге, а Австрия встретится с Польшей в Берлине. Обе встречи пройдут в пятницу, 21 июня.