Франция стартовала на Евро с минимальной победы над Австрией
Сборная Франции одержала минимальную победу над командой Австрии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Франции одержала минимальную победу над командой Австрии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Дюссельдорфе. Единственный мяч был забит в концовке первого тайма. На 38-й минуте капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе завершил проход по правому флангу навесом в штрафную, который нашел голову защитника Максимилиана Вёбера и привел к автоголу. Во втором тайме у французов были явные моменты для того, чтобы увеличить свое преимущество, но итоговый счет матча остался неизменным.
В концовке встречи Мбаппе столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и, вероятно, сломал нос. Звездный нападающий не доиграл матч до конца и был заменен на 90-й минуте.
Сборная Франции вышла на второе место в турнирной таблице группы D, набрав три очка. Лидирует в группе команда Нидерландов, которая после победы над Польшей (2:1) обходит французов по дополнительным показателям.
В следующем матче Франция сыграет с Нидерландами в Лейпциге, а Австрия встретится с Польшей в Берлине. Обе встречи пройдут в пятницу, 21 июня.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля.