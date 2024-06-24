Нигматуллин — о лучшем вратаре Евро: Его игра стала откровением

«Кого-то одного выделять не хочется, но вот про Мамардашвили сказать отдельно нужно. Если честно, я ранее не видел его игру, но, конечно, знал, что он выступает за “Валенсию”. Но я не смотрел матчи “Валенсии” и сборной Грузии. Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером, в этом нет сомнений», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».