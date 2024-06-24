Нигматуллин — о лучшем вратаре Евро: Его игра стала откровением
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выделил игру одного из голкиперов, выступающих на чемпионате Европы 2024 года.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выделил игру одного из голкиперов, выступающих на чемпионате Европы 2024 года.
Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.
«Кого-то одного выделять не хочется, но вот про Мамардашвили сказать отдельно нужно. Если честно, я ранее не видел его игру, но, конечно, знал, что он выступает за “Валенсию”. Но я не смотрел матчи “Валенсии” и сборной Грузии. Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером, в этом нет сомнений», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
Георгий Мамардашвили сделал 11 сейвов в игре с Чехией. Это лучший результат по отбитым ударам в одном матче чемпионата Европы с 2012 года. Сборная Грузии уступила Турции (1:3) и сыграла вничью с Чехией (1:1) в первых двух своих матчах на Евро-2024. В заключительной игре группового этапа Грузия сыграет со сборной Португалии, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в квартете F.
Руслан Нигматуллин дважды становился чемпионом России в составе «Спартака». Также он играл в чемпионатах России за КАМАЗ, «Локомотив», ЦСКА и «Терек». Также Нигматуллин играл в Италии — за «Верону» и «Салернитану». В активе голкипера 24 матча за сборную России.