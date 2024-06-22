Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и вышла в плей-офф

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Встреча в Дортмунде в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы завершилась уверенной победой сборной Португалии.— 3:0.

На 21-й минуте Бернарду Силва открыл счет. Семь минут спустя защитник сборной Турции Самет Акайдын отправил мяч в свои ворота из-за пределов штрафной, допустив ошибку при выполнении паса назад вратарю.

На 55-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один с вратарем сборной Турции, но вместо удара отдал результативную передачу на Бруну Фернандеша, который забил в пустые ворота.

Голевой пас стал для Криштиану седьмым на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира. Португалец в этом матче установил еще один рекорд в рамках континентальных первенств.

В одном из эпизодов матча на поле выбежал юный болельщик. Криштиану Роналду охотно согласился сфотографироваться с мальчиком, пока стюарды не добрались до нарушителя футбольного порядка.