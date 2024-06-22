Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и вышла в плей-офф
Благодаря этой победе сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе F.
Благодаря этой победе сборная Португалии обеспечила себе первое место в группе F.
Встреча в Дортмунде в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы завершилась уверенной победой сборной Португалии.— 3:0.
На 21-й минуте Бернарду Силва открыл счет. Семь минут спустя защитник сборной Турции Самет Акайдын отправил мяч в свои ворота из-за пределов штрафной, допустив ошибку при выполнении паса назад вратарю.
На 55-й минуте Криштиану Роналду вышел один на один с вратарем сборной Турции, но вместо удара отдал результативную передачу на Бруну Фернандеша, который забил в пустые ворота.
Голевой пас стал для Криштиану седьмым на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира. Португалец в этом матче установил еще один рекорд в рамках континентальных первенств.
В одном из эпизодов матча на поле выбежал юный болельщик. Криштиану Роналду охотно согласился сфотографироваться с мальчиком, пока стюарды не добрались до нарушителя футбольного порядка.
В заключительном туре Португалия сыграет со сборной Грузии, которая 22 июня набрала первое очко на дебютном чемпионате Европы. Команда Турции встретится с чехами. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в одно время.