Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией на Евро-2024

На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек забил гол в ворота Мамардашвили, но из-за игры рукой ВАР отменил гол.

В добавленное к первому тайму время игра рукой чешского футболиста вновь привела к вмешательству видеоассистентов. На этот раз мяч нашел руку защитника Робина Гранача, что привело к назначению пенальти в ворота сборной Чехии. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Жорж Микаутадзе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249133&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Микаутадзе стал первым с 2012 года игроком, забившим голы в первых двух матчах своей команды на дебютном Евро. В 2012 году подобное достижение покорилось украинцу Андрею Шевченко, всего таких игроков шесть. В списке лучших бомбардиров турнира Микаутадзе догнал Джамала Мусиалу из сборной Германии и словака Ивана Шранца.

На 59-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик сравнял счет после розыгрыша углового. В дальнейшем командам не удалось отличиться, хотя Георгий Мамардашвили совершил еще несколько ярких спасений, и большую часть игры ближе ко второму голу были чехи, но на последних секундах Грузия упустила прекрасную возможность вырвать победу после опасной контратаки: Саба Лобжанидзе из выгодного положения пробил выше чешских ворот, после чего арбитр дал финальный свисток — ничья 1:1.