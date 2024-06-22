Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией на Евро-2024
Матч завершился со счетом 1:1, а вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал главным героем, совершив, по данным Opta Sports, 11 сейвов.
Матч завершился со счетом 1:1, а вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал главным героем, совершив, по данным Opta Sports, 11 сейвов.
На 23-й минуте нападающий сборной Чехии Адам Гложек забил гол в ворота Мамардашвили, но из-за игры рукой ВАР отменил гол.
В добавленное к первому тайму время игра рукой чешского футболиста вновь привела к вмешательству видеоассистентов. На этот раз мяч нашел руку защитника Робина Гранача, что привело к назначению пенальти в ворота сборной Чехии. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Жорж Микаутадзе.
Микаутадзе стал первым с 2012 года игроком, забившим голы в первых двух матчах своей команды на дебютном Евро. В 2012 году подобное достижение покорилось украинцу Андрею Шевченко, всего таких игроков шесть. В списке лучших бомбардиров турнира Микаутадзе догнал Джамала Мусиалу из сборной Германии и словака Ивана Шранца.
На 59-й минуте нападающий сборной Чехии Патрик Шик сравнял счет после розыгрыша углового. В дальнейшем командам не удалось отличиться, хотя Георгий Мамардашвили совершил еще несколько ярких спасений, и большую часть игры ближе ко второму голу были чехи, но на последних секундах Грузия упустила прекрасную возможность вырвать победу после опасной контратаки: Саба Лобжанидзе из выгодного положения пробил выше чешских ворот, после чего арбитр дал финальный свисток — ничья 1:1.
Таким образом, сборная Грузии по футболу набрала первое очко на дебютном чемпионате Европы. В заключительном туре Грузия сыграет с португальцами, а команда Чехии встретится с турками. Обе встречи пройдут 26 июня и начнутся в одно время.