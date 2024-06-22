Георгий Мамардашвили сделал 11 сейвов в игре с Чехией

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
16:00Грузия1Чехия1
Группа F1-й тайм
тв
19:00Турция0Португалия0
Группа EНе начался
тв
22:00БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
13
2
Украина
23
3
Словакия
23
4
Бельгия
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Георгий Мамардашвили сделал 11 сейвов в игре с Чехией

Это лучший результат по отбитым ударам в одном матче Евро с 2012 года.

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Источник: AP 2023

Сборная Грузии во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Чехии — 1:1. Как сообщает статистическое агентство Opta Sports, вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили отразил 11 ударов в створ ворот. Всего сборная Чехии нанесла 27 ударов по воротам грузинской команды, что является рекордом Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, именно грузинский голкипер был признан лучшим игроком этого матча.

Мамардашвили повторил достижение ирландского голкипера Шея Гивена на Евро-2012 в матче против Испании, который тоже 11 раз спас ворота своей команды. Наибольшее количество сейвов в одном матче Евро сделал вратарь сборной Латвии Александр Колинько, В 2004 году он отбил 12 ударов по воротам игроков сборной Нидерландов, но его сборная все равно уступила — 0:3.

23-летний Георгий Мамардашвили выступает за «Валенсию» с 2021 года. В минувшем сезоне Ла Лиги грузинский вратарь провел 37 матчей за клуб, в которых пропустил 41 мяч. Ранее Георгий выступал за тбилисские клубы «Динамо» и «Локомотив», а также за «Рустави».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия Мамардашвили в 35 миллионов евро.

Грузия
1:1
Первый тайм: 1:0
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