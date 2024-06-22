Георгий Мамардашвили сделал 11 сейвов в игре с Чехией

Сборная Грузии во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграла вничью со сборной Чехии — 1:1. Как сообщает статистическое агентство Opta Sports, вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили отразил 11 ударов в створ ворот. Всего сборная Чехии нанесла 27 ударов по воротам грузинской команды, что является рекордом Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, именно грузинский голкипер был признан лучшим игроком этого матча.

Мамардашвили повторил достижение ирландского голкипера Шея Гивена на Евро-2012 в матче против Испании, который тоже 11 раз спас ворота своей команды. Наибольшее количество сейвов в одном матче Евро сделал вратарь сборной Латвии Александр Колинько, В 2004 году он отбил 12 ударов по воротам игроков сборной Нидерландов, но его сборная все равно уступила — 0:3.

23-летний Георгий Мамардашвили выступает за «Валенсию» с 2021 года. В минувшем сезоне Ла Лиги грузинский вратарь провел 37 матчей за клуб, в которых пропустил 41 мяч. Ранее Георгий выступал за тбилисские клубы «Динамо» и «Локомотив», а также за «Рустави».