«Это глупость!» Крикунов — о критике показе Евро-2024 в России
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов не согласен с тем, что показ чемпионата Европы без отстраненных российских сборных является предательством.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов не согласен с тем, что показ чемпионата Европы без отстраненных российских сборных является предательством.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России. Позицию экс-хоккеиста поддержала и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Это глупость какая-то! Почему это предательство? Информация нужна людям по-любому. Ничего такого в этом нет. Освещение таких крупных турниров — это как раз нормально. Если они там на Западе идиотничают, нам-то зачем?» — приводит слова Крикунова Legalbet.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.