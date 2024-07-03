«Это глупость!» Крикунов — о критике показе Евро-2024 в России

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России. Позицию экс-хоккеиста поддержала и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Это глупость какая-то! Почему это предательство? Информация нужна людям по-любому. Ничего такого в этом нет. Освещение таких крупных турниров — это как раз нормально. Если они там на Западе идиотничают, нам-то зачем?» — приводит слова Крикунова Legalbet.