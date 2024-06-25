Фетисов назвал предательством показ Евро-2024 в России
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России. Об этом сообщает в интервью ИА Regnum.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России. Об этом сообщает в интервью ИА Regnum.
«Не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу. Я не понимаю, почему мы так подробно в студиях обсуждаем эти трансляции?! Какого хрена вы надеетесь, что, если вы показываете эти матчи, вас вернут на эту площадку?
Кто-то говорит: “Но для специалистов же важно смотреть эти трансляции, чтобы быть в курсе основных тенденций”. Я специалист, каких в мире не так много. Я и игрок, и тренер, и министр, и сенатор, и депутат. Но мне это до лампочки. Может, кому-то это доставляет удовольствие, а мне это противно», — сказал Фетисов.
Евро-2024 проходит в Германии с 14 июля по 14 июня. В феврале 2022 года сборная России была отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.