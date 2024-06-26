Вяльбе: Неправильно показывать трансляции Евро в России
Президент Федерации лыжных гонок России ответила на вопрос, стоит ли показывать чемпионат Европы в России.
Президент Федерации лыжных гонок России ответила на вопрос, стоит ли показывать чемпионат Европы в России.
«Турнир не смотрю. И не потому что времени нет, а просто. Но если бы выступала сборная России, то, конечно, следила бы. Всегда болела за наших футболистов на чемпионатах мира и Европы. То, что касается трансляции Евро по телевидению, это неправильно. Сегодня даже водителю сказала: “Ничего себе! У нас даже висят рекламные баннеры чемпионата Европы. Почему — непонятно”. Для меня это очень странно. Предательства в этом нет. Но мне обидно. Понимаю, что все футболисты и ярые болельщики следят за чемпионатом. Но это можно найти в интернете», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».
Также Вяльбе высказалась о трансляциях прошедших в Казани Играх БРИКС.
«Государственный канал мог бы транслировать российские соревнования. Все-таки надо популяризировать наш спорт. Все возмущены, что Игры БРИКС очень мало показывали. Игры ушли на второй план. Пока политика наших телеканалов не переформатировалась в нужное русло», — добавила Вяльбе.