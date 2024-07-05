Португалия — Франция: стартовые составы на матч ¼ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду (капитан), Рафаэл Леау.

Франция: Майк Меньян, Тео Эрнандес, Вильям Салиба, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Орельен Чуамени, Эдуарду Камавинга, Нголо Канте, Антуан Гризманн, Рэндал Коло Муани, Килиан Мбаппе (капитан).

Команды встречаются друг с другом на третьем чемпионате Европы подряд, В финале Евро-2016 португальцы обыграли французов (1:0, д.в.), а на Евро-2020 команды на групповом этапе сыграли вничью (2:2). Тогда дубль в ворота французской команды оформил Криштиану Роналду.

В ⅛ финала Евро-2024 французы одержали минимальную победу над бельгийцами (1:0), а португальцы с трудом прошли словенцев (0:0, 3:0 пен.).