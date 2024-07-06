Трансляция игры Португалия — Франция на Okko сломалась. «Матч ТВ» поиздевался над конкурентом | Источник: Reuters

Права на показ матчей чемпионата Европы-2024 были распределены между «Матч ТВ» и онлайн-платформой Okko. В плане федерального канала было 34 встречи Евро-2024, а у видеосервиса Okko — 17 эксклюзивных трансляций. Одна из них — четвертьфинальный поединок между сборными Португалии и Франции.

С показом противостояния команд Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе возникли серьезные проблемы. Многие пользователи сети жаловались на проблемы с воспроизведением видеотрансляции. При попытке зайти на сайт Okko появлялся белый экран с надписью об ошибке 502.

Спустя полчаса после начала матча Okko выступил с заявлением в своем официальном Telegram-канале. Пресс-служба онлайн-сервиса сообщила о работе над устранением неисправностей.

Воспользоваться ситуацией в свою пользу решил «Матч ТВ», который поиздевался над оппонентом. Телеканал вел студию по игре Франция — Португалия. Из-за ограничений по правам федеральный канал показывал только счет матча в левом верхнем углу, а также использовал скрины трансляции.

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов в эфире «Матч ТВ» пожаловался на проблему с просмотром игры французов с португальцами на Okko. 26-летнему футболисту пришлось включить хорватский канал.

«Немного сложновато смотреть трансляцию, — сказал Чалов. — Сейчас с ребятами из комнаты 309 смотрим футбол на хорватском канале. Получается с перебоями».

На фоне сегодняшних дневных новостей реакция «Матч ТВ» вполне объяснима. Okko заключил трехлетний контракт на эксклюзивный показ в России матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, начиная с сезона-2024/25. 14 августа пользователи видеосервиса по подписке смогут посмотреть игру за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой».