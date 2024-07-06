Франция вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв по пенальти Португалию
Сборная Франции обыграла команду Португалии (0:0, 5:3 пен.) в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Франции обыграла команду Португалии (0:0, 5:3 пен.) в матче ¼ финала чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Гамбурге. Первый тайм вышел одним из самых скудных на этом турнире с точки зрения моментов — команды на двоих создали лишь 0,15 ожидаемых голов (xG). Португальцы не рискнули раскрываться в защите, а французы не особо преуспели в атаке.
Первый опасный момент случился лишь по истечении первого часа игры. На 61-й минуте Бруну Фернандеш дальним ударом заставил Майка Меньяна спасать свою команду, затем Жоау Канселу едва не закрутил мяч в дальнюю девятку. Следом за этим Витинья пробил в касание после прострела в штрафную площадь — Меньян удар потащил, после чего Криштиану Роналду безуспешно попытался сыграть пяткой на добивании.
Французы ответили на это моментами с участием Рандаля Коло Муани и Эдуарду Камавинги — в первом случае португальцев в подкате спас защитник Рубен Диаш, во втором пришлось выручать вратарю Диогу Коште. На 74-й минуте Усман Дембеле «погладил» крестовину крученым ударом в дальнюю девятку. Финальным аккордом основного времени матча стал удар Килиана Мбаппе, после которого мяч прилетел точно в руки Коште.
Примечательно, что шесть из восьми последних матчей сборной Португалии в плей-офф Евро переходили в дополнительное время. В перерыве между экстра-таймами неожиданно был заменен Мбаппе, что и стало главным событием дополнительного получаса игры, которые прошли в интенсивной борьбе. По совокупности микромоментов предпочтительнее смотрелись португальцы.
Судьба встречи решилась в послематчевой серии пенальти, где с нервами не справился только Жоау Феликс, зарядивший мячом в левую штангу. Победным для французов стал удар защитника Тео Фернандеса.
Сборная Франции вышла в полуфинал Евро-2024, где ее соперником станет команда Испании. Встреча пройдет в Мюнхене во вторник, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.