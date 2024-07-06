Франция вышла в полуфинал Евро-2024, обыграв по пенальти Португалию

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Встреча проходила в Гамбурге. Первый тайм вышел одним из самых скудных на этом турнире с точки зрения моментов — команды на двоих создали лишь 0,15 ожидаемых голов (xG). Португальцы не рискнули раскрываться в защите, а французы не особо преуспели в атаке.

Первый опасный момент случился лишь по истечении первого часа игры. На 61-й минуте Бруну Фернандеш дальним ударом заставил Майка Меньяна спасать свою команду, затем Жоау Канселу едва не закрутил мяч в дальнюю девятку. Следом за этим Витинья пробил в касание после прострела в штрафную площадь — Меньян удар потащил, после чего Криштиану Роналду безуспешно попытался сыграть пяткой на добивании.

Французы ответили на это моментами с участием Рандаля Коло Муани и Эдуарду Камавинги — в первом случае португальцев в подкате спас защитник Рубен Диаш, во втором пришлось выручать вратарю Диогу Коште. На 74-й минуте Усман Дембеле «погладил» крестовину крученым ударом в дальнюю девятку. Финальным аккордом основного времени матча стал удар Килиана Мбаппе, после которого мяч прилетел точно в руки Коште.

Примечательно, что шесть из восьми последних матчей сборной Португалии в плей-офф Евро переходили в дополнительное время. В перерыве между экстра-таймами неожиданно был заменен Мбаппе, что и стало главным событием дополнительного получаса игры, которые прошли в интенсивной борьбе. По совокупности микромоментов предпочтительнее смотрелись португальцы.

Судьба встречи решилась в послематчевой серии пенальти, где с нервами не справился только Жоау Феликс, зарядивший мячом в левую штангу. Победным для французов стал удар защитника Тео Фернандеса.