«Это провал». Газета L'Equipe раскритиковала сборную Франции
Авторитетное французское издание L'Equipe выпустило материал, в котором назвало игру национальной команды в матче ½ финала Евро-2024 против Испании (1:2) провальной.
Авторитетное французское издание L'Equipe выпустило материал, в котором назвало игру национальной команды в матче ½ финала Евро-2024 против Испании (1:2) провальной.
Французы усилиями Рандаля Коло Муани открыли счет на восьмой минуте матча, но не сумели удержать преимущество, пропустив два мяча уже к середине первого тайма.
«Франция была технически превзойдена Испанией — она оказалась неспособна вывести ее из своей стихии. Команда отдала преимущество, безуспешно пытаясь вновь и вновь атаковать. Она уезжает из Германии с горечью от поражения и сомнениями на душе. Это болезненный провал, ведь лучшая европейская сборная последних двух чемпионатов мира была сбита с ног и просто пинала мяч, будучи не в состоянии оказывать давление. Команда была беспомощна словно дети перед гигантским быком. Ни один из игроков центра поля не управлялся достаточно хорошо с мячом, никто из них не был хорош и без мяча. Дешам даже не скрывал своего раздражения в перерыве из-за того, что команда уже не идет вперед.
Килиана Мбаппе, даже без маски, было трудно узнать: он помешал в потенциале классному удару Брэдли Барколя, упустив бесхозный мяч на 86-й минуте. Совершенно странная игра, но и, конечно, не Бразилия 1970 года. Команда, умеющая лучше всех играть в футбол на турнире, больше не пыталась забить, что мы и видели во втором тайме. Зрелищность игры постепенно подала, но доминирование Испании в этом матче оставалось безоговорочным, соответствуя её культуре игры», — сказано в тексте.
На групповом этапе сборная Франция с пятью набранными очками заняла второе место, обыграв Австрию (1:0) и поделив очки с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В плей-офф вице-чемпионы мира прошли Бельгию (1:0) и Португалию (0:0, 5:3 пен.). За весь турнир «трехцветные» сумели лишь раз забить с игры.
Ранее стало известно, что Дидье Дешам останется на посту главного тренера сборной Франции и будет готовить национальную команду к ЧМ-2026.