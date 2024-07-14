Финал Евро-2024 еще и может определить обладателя «Золотого мяча». А кто претендует? | Источник: AFP 2023

Крупные турниры определяют лучших не только среди команд, но и среди футболистов. Есть негласное правило: кто побеждает на чемпионате мира, тот часто и становится обладателем «Золотого мяча». С Евро и Кубком Америки подобное тоже работает, пусть и реже.

Впрочем, в последние полтора десятка лет это правило не раз опровергали Месси и Криштиану Роналду, но всем очевидно, что их гегемония — аномалия. И она завершается. Скорее всего, в прошлом году кто-то из великого дуэта аргентинца и португальца стал обладателем «Золотого мяча» в последний раз. Поэтому сейчас приз открыт для простых смертных.

Но кого в конце года признают лучшим? У награды France Football есть и другое негласное правило: высоки шансы на «Золотой мяч» у действующего победителя Лиги чемпионов. Ее, как известно, выиграл «Реал», а забили «Боруссии» в финале Карвахаль и Винисиус. И именно бразилец на момент окончания клубного турнира считался фаворитом на получение «Золотого мяча» — прекрасный сезон, яркая игра в ключевых матчах и отличная пресса.

Но Винисиус вместе со сборной Бразилии провалился на Кубке Америки. У лидера пятикратных чемпионов мира столько же голов, сколько и желтых карточек (по 2), и из-за перебора предупреждений Винисиус пропустил матч ¼ финала с Уругваем, в котором бразильцы уступили в серии пенальти. А за дубль в игре со слабеньким Парагваем на групповом этапе «Золотых мячей» не дают.

Крах Винисиуса на крупном турнире увеличил шансы его европейских конкурентов. В первую очередь одноклубника Джуда Беллингема, который тоже провел сильный сезон в «Реале». 21-летний хавбек олицетворяет всю сборную Англии на Евро — не поражает воображение игрой, но в нужный момент включается и достигает результата. Беллингем забил в ворота сборной Сербии, а в том матче англичане единственный раз на групповом этапе победили. Гол Словакии через себя в ⅛ финала, спасший Англию от позорного вылета, — одна из ярчайших картинок всего турнира. А люди склонны запоминать такие моменты, и в будущем гол Джуда будут вспоминать одним из первых при обсуждении Евро-2024. Но Беллингему все равно нужно еще что-то, а именно сверкнуть в финале.

Джуд уже становится не просто звездой футбола, а лицом с обложки — тем, кого узнают домохозяйки. Это, разумеется, сыграет Беллингему на руку при голосовании. Его соперника по сегодняшнему финалу Родри, к примеру, в лицо узнают далеко не все. Хотя испанский полузащитник с прошлого года ходит в претендентах на «Золотой мяч», ведь он принес «Манчестер Сити» первую победу в Лиге чемпионов. Но в прошлогоднем голосовании Родри занял лишь пятое место, на что отреагировал спокойно: «Я отлично понимаю, как все устроено в индивидуальных наградах. Они основаны на маркетинге, деньгах и рекламе. Были испанские полузащитники, которые не получали того, чего заслуживали».

Родри, разумеется, намекал на Хави, Иньесту и Бускетса, каждый из которых был топом для своего времени. Однако их беда была в том, что они не только дополняли друг друга, но и размывали голоса при определении лучшего. Родри сейчас — безусловный флагман среди испанских центральных хавбеков, и его влияние на игру заметно даже болельщикам-любителям. Он еще и регулярно забивает важные мячи, что существенно увеличивает шансы на получение награды.

В финале Родри сойдется с Беллингемом в схватке не только за европейский кубок, но и за «Золотой мяч». Велика вероятность, что в этой дуэли все решится сегодня.

Кто еще? Кейн? Игроков «Баварии» рассматривать странно. Ямаль? Тоже все портит клубный сезон. Ольмо, Руис, Фоден, Сака — маловероятно. Карвахаль — и на Евро, и в клубе был хорош, но защитники обречены уступать «Золотой мяч» атаке. Холанна без крупного турнира рассматривать смешно. Мбаппе? Вокруг него настолько громкий шум, что он для победы должен провести безупречный год, а нынешний — неровный.

Остается кто? Правильно, Месси. Сегодня пройдет не только финал Евро, но и Кубка Америки, где капитан сборной Аргентины может привести свою команду к очередному триумфу.

Правда, на турнире Лео пока сер, но мы знаем, на что он способен.

Гонка за «Золотой мяч» в этом году будет выдающейся.