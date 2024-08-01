Серебряный призер ОИ в ходьбе показал результат ниже чемпиона России

На Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по легкой атлетике. В ходьбе на 20 километров среди мужчин был разыгран первый комплект медалей в этом виде спорта. Золото завоевал эквадорец Брайан Пинтадо.

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже бразилец Кайо Бонфим преодолел дистанцию медленнее победителя чемпионата России Сергея Кожевникова. Бонфим в Париже показал результат 1 час 19 минут 9 секунд и уступил только эквадорцу Брайану Даниэлю Пинтадо (1:18.55). Три месяца назад в Казани Кожевников победил на чемпионате России с результатом 1:19.01.

Чемпионат России по спортивной ходьбе проходил 10 мая на набережной реки Казанка в холодную погоду при сильном ветре.