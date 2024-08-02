Ласицкене: Легкую атлетику на ОИ не смогу смотреть, слишком больно

«Легкую атлетику я точно не смогу смотреть, это слишком больно для меня. Эта мысль о том, что мы могли и должны были быть там — это очередная порция соли на рану. Уже столько слез было, столько непонимания… Но сейчас это уже случилось, это произошло. И возвращаться в то состояние я не хочу. Есть сегодняшний день, есть тренировки и турниры в России. И я должна находить мотивацию, желание выполнять работу здесь и сейчас», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».