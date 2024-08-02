Ласицкене: Легкую атлетику на ОИ не смогу смотреть, слишком больно
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что не будет смотреть соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что не будет смотреть соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
«Легкую атлетику я точно не смогу смотреть, это слишком больно для меня. Эта мысль о том, что мы могли и должны были быть там — это очередная порция соли на рану. Уже столько слез было, столько непонимания… Но сейчас это уже случилось, это произошло. И возвращаться в то состояние я не хочу. Есть сегодняшний день, есть тренировки и турниры в России. И я должна находить мотивацию, желание выполнять работу здесь и сейчас», — приводит слова Ласицкене «Матч ТВ».
Соревнования по легкой атлетике на Олимпиаде завершатся 11 августа. В секторе по прыжкам в высоту женщины разыграют медали 4 августа, а мужчины — 10 августа.
У женщин явной фавориткой считается 22-летняя украинка Ярослава Магучих. 7 июля она побила 37-летний мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже. Ласицкине выиграла золото на Олимпиаде в Токио, взяв высоту 2,04 метра. Магучих на тех соревнованиях взяла бронзовую медаль с результатом 2,00 метра.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.