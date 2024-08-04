Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
18
14
9
2США
14
25
24
3Франция
12
14
16
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Кайлия Немур
Цю Циюань
Суниса Ли
Результаты
Гимнастика спортивная
Кольца. Мужчины. Финал
Лю Ян
Цзоу Цзинюань
Элефтериос Петруниас
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ким Вуджин
Брэди Эллисон
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Ли Вусеок
Флориан Унрух
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Трулс Морегард
Фан Жендонг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано
Феликс Лебрен
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Каролина Мухова / Линда Носкова
Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Гран При. Финал
Джессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Фрай
Результаты
Легкая атлетика
Десятиборье. Мужчины. Итог
Маркус Рот
Лео Нойгебауэр
Линдон Виктор
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
США
Китай
Австралия
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Жульен Альфред
Шакари Ричардсон
Мелисса Джефферсон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Пэйдж Мэдден
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Кэйт Дугласс
Кайли Маккеон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Нидерланды
США
Великобритания
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Тея Лэфонд
Шайника Рикеттс
Жасмин Мур
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Мужчины. Финал
Райан Краузер
Джо Ковач
Ранджиндра Кэмпбелл
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Расписание событий
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
15:50скороЯпонияФранция
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
15:50скороИталияСША
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
16:00скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкКим Аструп / Андрес Рассмусен
Стрельба. Женщины
16:30скороСкит. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:30скороНести ПетекиоСюй Цичуань
Гребной слалом. Мужчины
16:30скороЭкстремальный слалом. Мужчины. Предварительные заезды
Водное поло. Женщины. Группа B
16:35скороИталияИспания
Бокс. Женщины. 1/4 финала
16:46скороЭшлианн Лозада МоттаЮлия Шеремета
Гандбол. Мужчины. Группа B
17:00скороВенгрияФранция
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:02скороСинди Джанкеу НгамбаДавина Мишель
Бадминтон. Мужчины. Финал
17:10скороЛян Вей Кен / Ван ЧанЛи Янь / Ван Чи-Линь
Бокс. Женщины. 1/4 финала
17:18скороАтейна БилонЭлзбиета Войчик
Гимнастика спортивная. Мужчины
17:25скороОпорный прыжок. Мужчины. Финал
Бокс. Женщины. 1/2 финала
17:34скороХатик АкбасЯм Эджи
Гребной слалом. Женщины
17:45скороЭкстремальный слалом. Женщины. Предварительные заезды
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
17:50скороДавид де ПинаХасанбой Дусматов
Волейбол. Женщины. Групповой этап
18:00скороКитайСербия
Теннис. Женщины. Финал
18:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниМирра Андреева / Диана Шнайдер
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
18:00скороКаролина Солберг Салгадо / Барбара СейшасМариафе Артачо / Таликва Клэнси
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
18:06скороЭрисланди Альварес БоргесЛаша Гурули
16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эвенпул первым в истории выиграл обе олимпийские велогонки. Всего семь лет назад он был футболистом

Капитан сборной Бельгии U-16 нашел себя в другом виде спорта.

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Источник: Reuters

Велоспорт — Шоссе. Париж (Франция). Олимпийские игры
Мужчины. Групповая гонка. Финал


1. Ремко Эвенпул (Бельгия) — 6:19.34
2. Валентин Мадуа (Франция) — 6:20.45
3. Кристоф Лапорт (Франция) — 6:20.50.

Бельгиец Ремко Эвенпул навсегда вписал себя в историю велоспорта. До него никому еще не удавалось выиграть как гонку с раздельным стартом, так и велошоссе. Причем в шоссе преимущество Эвенпула было настолько убедительным, что Ремко мог позволить себе встать поперек финишной линии с велосипедом в одиночку.

Теперь даже статус Тадея Погочара как лидера мировых велогонок вызывает сомнения, пусть словенец и отказался от участия в Олимпийских играх из-за конфликта со своей федерацией. Успехи Ремко этот факт не умаляет, особенно если вспомнить, что в серьезный велоспорт он пришел меньше шести лет назад, а до этого видел себя футболистом.

Капитанил в футбольной сборной, где играли Доку и Опенда

Прямо сейчас Ремко Эвенпул — король мирового велоспорта. Можно сколько угодно говорить, что для профессиональных велосипедистов Олимпиада имеет меньшее значение, нежели для представителей многих других видов. Однако ровно как теннисисты с баскетболистами, так же и лучшие велогонщики хотят хотя бы раз в жизни встать на олимпийский пьедестал. Выиграть за одни Игры сразу две золотые медали и вовсе казалось долгое время немыслимым. Эвенпул доказал, что нет ничего невозможного.

Источник: Reuters

Но отмотаем немного время назад. В 2017-м Ремко думает отнюдь не о «Тур де Франс» или «Джиро». В его мыслях — чемпионат мира по футболу в России. Эвенпул на тот момент — один из главных игроков своего поколения и капитан сборной Бельгии U-16. В том составе играли, к примеру, Жереми Доку и Лои Опенда.

Эвенпул был воспитанником академии «Андерлехта» и отдельным предметом гордости для ее тренеров. «Он очень хорошо бегал и обладал невероятной выносливостью — я всегда сравнивал его с мопедом», — вспоминал руководитель программы развития молодых игроков бельгийского клуба Марк ван Рансбек.

Изначально Ремко видел себя вратарем, однако, глядя на скорость и выносливость парня, его пробовали поочередно то вингером, то в центре поля. Окончательно Эвенпул сформировался как игрок на позиции левого защитника. Он буквально выжигал бровку, поражая специалистов своей работоспособностью. Работавший в те годы с Ремко Стефан Стассин вспоминал, как неожиданно встретил своего подопечного в выходной день на брюссельском полумарафоне. В бодрой конкуренции с профессиональными бегунами на тот момент еще футболист Эвенпул финишировал восьмым. И это после субботнего матча, в котором он провел на поле все 90 минут без замен.

Источник: Соцсети

Большой карьере в футболе помешали сложности в понимании тактики

Но в футболе нужно не только быстро бегать и при этом не уставать. Важно видеть игровые ситуации и подстраиваться под тактические схемы. И вот с чтением игры у Ремко возникали проблемы. Особенно сложно ему пришлось в молодежке «Мелехена» при Коэне Боге, где Эвенпул играл примерно полгода. Боге ругал Эвенпула за хаотичные действия при потере мяча, поэтому Ремко быстро стал выпадать из основного состава.

Оставаясь в запасе, парень лишился и вызовов в национальную сборную. Ситуацию еще можно было развернуть удачным трансфером в систему, где смогли бы перестроить Эвенпула или же, наоборот, подобрать тактику, при которой положительные качества бельгийца перекрывали бы его недостатки. Но Ремко тяжело переживал неудачу и впал в депрессию. Родители с ужасом вспоминали, как экстраверт Эвенпул почти месяц ни с кем не разговаривал.

Источник: AP 2023

Затем он заявил родителям, что больше не хочет играть в футбол. Его новая страсть — велоспорт. Само по себе желание сесть на велосипед не возникло из ниоткуда. Ремко из семьи велогонщиков — его отец выигрывал престижные многодневки в начале 1990-х, занимался велоспортом на высоком уровне и дед. Сам Эвенпул ездил на велосипеде в свободное время в удовольствие.

Защитник «Вольфсбурга» Себастьян Борнаува, игравший в юношеские годы с Ремко в академии «Андерлехта», вспоминал, как тот предложил ему «небольшую» велоэкскурсию. Борнаува был готов к прогулке на 40−50 километров, однако Эвенпул показал ему маршрут на 180 километров. Борнаува посмотрел на Ремко как на умалишенного, однако тот заявил, что в отпуске проезжает и по 300 километров за сутки.

Источник: Reuters

Стал побеждать с первых же гонок и трижды был спортсменом года в Бельгии

Задатки для того, чтобы стать большим велогонщиком, у Эвенпула были. К тому же велоспорт — это не гимнастика или фигурное катание, здесь историй, когда люди приходят уже в зрелом возрасте, немало. И все же старт в 17 лет с прицелом на профессиональную карьеру явно выделяется. Причем успехи пришли к парню с первых же гонок. Из 44 стартовых заездов первым он финишировал в 34 гонках. За семь лет карьеры Ремко выиграл практически все что можно — «Вуэльту», два золота чемпионата мира, чемпионат Европы и вот теперь — два золота Олимпийских игр в Париже в блестящем стиле. Даже странно думать о том, что, повернись судьба иначе, играл бы Эвенпул сейчас в условном ПСВ и пытался оживить футбольную сборную Бельгии.

Либо на фоне депрессии и вовсе совсем ушел из спорта и пошел в медицину. Ремко рассчитывал развиваться как физиотерапевт. Теперь же он герой — кроме Эвенпула, никто из Бельгии на Играх-2024 пока не побеждал.

«Красные дьяволы», несмотря на золотое поколение, остаются также без титулов, после бронзы ЧМ-2018 у бельгийского футбола и вовсе нет никаких успехов. Теперь же Эден Азар, Тибо Куртуа, Леандро Троссард поздравляют Эвенпула как публично в соцсетях, так и лично. Неудивительно, что, несмотря на обилие футбольных звезд, спортсменом года в Бельгии пять лет подряд признают велосипедистов. Два последних года таковым становился Ремко, и, с учетом феерии в Париже, весьма вероятно, что и на голосовании в конце 2024 года победит Эвенпул.

Автор: Рустам Имамов

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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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