Езда на велосипеде: простое решение для здоровья, выносливости и настроения

Со стороны может показаться, что основная нагрузка приходится только на ноги, но на самом деле велосипедная езда задействует почти все группы мышц. Верхняя часть тела, конечно, работает менее интенсивно, чем при плавании или силовых упражнениях, но без ее участия не обойтись.