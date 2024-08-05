Польская спортсменка побила мировой рекорд в скалолазании: видео
Польская скалолазка Александра Мирослав установила мировой рекорд в квалификации олимпийских соревнований в дисциплине «лазание на скорость».
Польская скалолазка Александра Мирослав установила мировой рекорд в квалификации олимпийских соревнований в дисциплине «лазание на скорость».
30-летняя Мирослав преодолела дистанцию за 6,06 секунды, установив новый мировой рекорд. Ранее рекорд также принадлежал Мирослав и составлял 6,24 секунды. Он был установлен в прошлом году в Риме.
Польская спортсменка является обладательницей олимпийского рекорда. На Играх в Токио она преодолела дистанцию за 6,84 секунды.
Александра Мирослав является двукратной чемпионкой мира в дисциплине «лазание на скорость».
Женщины разыграют комплект олимпийских наград в дисциплине «лазание на скорость» 7 августа.
Напомним, что спортивное скалолазание дебютировало на Играх в Токио. Тогда на Олимпиаде были объединены в одно многоборье три дисциплины: лазание на трудность, боулдеринг и лазание на скорость. Первой олимпийской чемпионкой по скалолазанию стала представительница Словении Янья Гарнбрет.
Летние Олимпийские игры завершатся в Париже 11 августа.