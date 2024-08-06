Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», — приводит слова Керков «РИА Новости Спорт».

Ранее положительные тесты на коронавирус выявили у британского пловца Адама Пити и австралийки Лани Паллистер. Также немецкий легкоатлет Мануэль Эйтель снялся с Олимпиады из-за заражения COVID-19. Перед стартом Игр стало известно, что пять австралийских ватерполисток заразились коронавирусом.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную серебряную награду для сборной в теннисном турнире в парном разряде. Шанс на медали остается у российских каноистов Алексея Коровашкова и Захара Петрова.

Спортсмены из Беларуси завоевали три олимпийские медали. Золото в прыжках на батуте выиграл Иван Литвинович. Серебро в этом же виде спорта завоевала Виолетта Бардзиловская. Также серебро на счету Евгения Залатыя в академической гребле в одиночке.