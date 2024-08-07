Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ

Мирослав преодолела вертикальную дистанцию в 15 метров за 6,10 секунды. В финале она опередила представительницу Китая Дэн Лицзюань. Китаянка финишировала с результатом 6,18 секунды, установив личный рекорд. Бронзовая медаль также досталась представительнице Польши Александре Калуцкой. В поединке за бронзу Калуцкая опередила спортсменку из Индонезии Раджию Саллсабиллах.

Для сборной Польши золотая медаль Мирослав стала первой на Олимпийских играх в Париже. Теперь в активе национальной команды Польши одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых награды.

Ранее Мирослав установила мировой рекорд в квалификации. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 6,06 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Мирослав и составлял 6,24 секунды, он был установлен в прошлом году в Риме.

Напомним, что спортивное скалолазание дебютировало на Играх в Токио. Тогда на Олимпиаде были объединены в одно многоборье три дисциплины: лазание на трудность, боулдеринг и лазание на скорость. Первой олимпийской чемпионкой по скалолазанию стала представительница Словении Янья Гарнбрет.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.