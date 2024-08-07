Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
22
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
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Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Расписание событий
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/4 финала
14:10скороСаид Эсмаили ЛейвесиЛуис Орта Санчес
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/4 финала
14:10скороАлександр КомаровДавид Лошонци
Парусный спорт. Мужчины
14:13скороILCA 7. Мужчины. Финал
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
14:30скороГерманияФранция
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
15:00скороХорватияИспания
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
15:00скороНидерландыАргентина
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
15:30скороИспанияБельгия
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:30скороЛена СтойковичИкрам Дахри
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
15:40скороСириан РавеПак Таэчжун
Парусный спорт. Микст
15:43скоро470. Микст. Финал
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:53скороДуня Али М АбуталебПанипак Вонгпаттанакит
Тяжелая атлетика. Мужчины
16:00скороВесовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Предварительный раунд
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
16:00скороКитайТайвань
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороБразилияФранция
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:06скороБэйли ЛьюисМохамед Халил Джендуби
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:19скороАдриана Керезо ИглесиасМобина Нематзаде
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:32скороАдриан Висенте ЮнтаГашим Магомедов
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
16:35скороГрецияСербия
Парусный спорт. Микст
16:43скороНакра 17. Микст. Финал
15:46 (мск), источник: Спорт Mail

Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ

Польская спортсменка Александра Мирослав победила в дисциплине «лазание на скорость» на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

Мирослав преодолела вертикальную дистанцию в 15 метров за 6,10 секунды. В финале она опередила представительницу Китая Дэн Лицзюань. Китаянка финишировала с результатом 6,18 секунды, установив личный рекорд. Бронзовая медаль также досталась представительнице Польши Александре Калуцкой. В поединке за бронзу Калуцкая опередила спортсменку из Индонезии Раджию Саллсабиллах.

Для сборной Польши золотая медаль Мирослав стала первой на Олимпийских играх в Париже. Теперь в активе национальной команды Польши одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых награды.

Ранее Мирослав установила мировой рекорд в квалификации. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 6,06 секунды. Прежний рекорд также принадлежал Мирослав и составлял 6,24 секунды, он был установлен в прошлом году в Риме.

Напомним, что спортивное скалолазание дебютировало на Играх в Токио. Тогда на Олимпиаде были объединены в одно многоборье три дисциплины: лазание на трудность, боулдеринг и лазание на скорость. Первой олимпийской чемпионкой по скалолазанию стала представительница Словении Янья Гарнбрет.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.


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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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