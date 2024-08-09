Спортсменка оспорила недопуск до финала Олимпиады из-за перевеса

Напомним, перед финальным поединком по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг у женщин на Олимпийских играх в Париже Пхогат вышла за пределы категории — у нее нашли лишние два килограмма. Ночью спортсменка пыталась согнать вес, занимаясь в комбинезоне со скакалкой и бегая трусцой, параллельно борясь со сном и усталостью.

На утреннем взвешивании Пхогат показала вес 50,1 кг и была дисквалифицирована, после чего ее госпитализировали в одну из больниц Парижа. Из-за дисквалификации Пхогат осталась без олимпийской медали.

«Заявитель первоначально добивался от специального подразделения CAS отмены оспариваемого решения и назначения повторного взвешивания. Также чтобы заявителя признали подходящей для участия в финале. Однако она не просила о срочном временном взвешивании. Процедура специального судебного заседания CAS является быстрой, но было невозможно вынести решение по существу дела в течение часа, учитывая, что сначала необходимо было заслушать ответчика — Объединенный мир борьбы (UWW). Однако процедура продолжается, и заявительница подтвердила, что она добивается отмены оспариваемого решения и просит о награждении ее серебряной медалью», — говорится в сообщении на сайте CAS.

Отмечается, что арбитр проведет слушания со сторонами в пятницу, а вердикт суда будет вынесен до окончания Олимпийских игр.