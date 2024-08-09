Болгарский тяжелоатлет выиграл золото с двумя мировыми рекордами
20-летний болгарский тяжелоатлет Карлос Насар одержал победу на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 89 кг.
20-летний болгарский тяжелоатлет Карлос Насар одержал победу на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 89 кг.
Болгарский тяжелоатлет Карлос Насар выиграл золото Олимпиады в Париже с результатом в сумме двоеборья 404 кг, установив тем самым новый мировой рекорд. Также мировым рекордом стал показанный Насаром результат в толчке — 224 кг.
Серебро завоевал колумбиец Йейсон Лопес (390 кг), а бронзу взял итальянец Антонино Пиццолато (384 кг).
Это вторая золотая медаль на Играх в Париже в копилке сборной Болгарии (2−1−3). Ранее победу на Олимпиаде в греко-римской борьбе (до 87 кг) праздновал Семен Новиков. 9 августа третье золото болгарам может принести экс-россиянин Магомед Рамазанов. В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг он сразится с иранцем Хассаном Яздани.
Олимпийские игры в Париже завершатся в воскресенье, 11 августа. Российские тяжелоатлеты не принимают участия в олимпийском турнире.
Париж, Франция. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 89 кг. Мужчины