Губерниев: нам надо работать, чтобы не оказаться в полной заднице

«Нам для того, чтобы не оказаться в полной заднице, надо работать, засучив рукава. Нужно проводить соревнования, приглашать иностранцев, помогать детско-юношескому и студенческому спорту и главное — не снижать оборотов. Страна многое делает для поддержки спорта, но надо делать еще больше.
Если говорить про отставание, то оно началось с того момента, как нас отстранили. И это произошло не два с половиной года назад, а в легкой атлетике, например, значительно раньше. Наша задача сейчас — минимизировать риски, а отставать мы будем в любом случае. Вопрос только на сколько», — сказал Губерниев.
На Олимпиаде-2016 в Рио и Олимпиаде-2020 в Токио российские спортсмены завоевали всего две олимпийских медали в легкой атлетике: золотую в прыжках в высоту (Мария Ласицкене) и серебряную в прыжках с шестом (Анжелика Сидорова).
Всего на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. На их счету одна серебряная медаль, которая была завоевана теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер в парном разряде.