Губерниев: нам надо работать, чтобы не оказаться в полной заднице

«Нам для того, чтобы не оказаться в полной заднице, надо работать, засучив рукава. Нужно проводить соревнования, приглашать иностранцев, помогать детско-юношескому и студенческому спорту и главное — не снижать оборотов. Страна многое делает для поддержки спорта, но надо делать еще больше.



Если говорить про отставание, то оно началось с того момента, как нас отстранили. И это произошло не два с половиной года назад, а в легкой атлетике, например, значительно раньше. Наша задача сейчас — минимизировать риски, а отставать мы будем в любом случае. Вопрос только на сколько», — сказал Губерниев.