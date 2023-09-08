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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Испании приехала на матч c Грузией без экипировки

По информации портала Relevo, чемодан с бутсами и вратарскими перчатками был утерян в ходе транспортировки.

Испания
ГрузияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

8 сентября в Тбилиси состоится отборочный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Грузии.

По данным источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.

В данный момент сборная Испании находится на предпоследнем, четвертом месте в группе А отборочного турнира. Однако не все так плохо — у Испании меньше всего проведенных матчей. Из-за состоявшегося в июне финала Лиги наций испанцы пропустили два тура отборочного этапа.
Сборная Грузии в данный момент находится на втором месте в группе и намерена дать бой в домашнем матче с фаворитами.

Группу А возглавляет сборная Шотландии, выигравшая все четыре матча отборочного этапа.

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