Сборная Испании приехала на матч c Грузией без экипировки

По данным источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.

В данный момент сборная Испании находится на предпоследнем, четвертом месте в группе А отборочного турнира. Однако не все так плохо — у Испании меньше всего проведенных матчей. Из-за состоявшегося в июне финала Лиги наций испанцы пропустили два тура отборочного этапа.

Сборная Грузии в данный момент находится на втором месте в группе и намерена дать бой в домашнем матче с фаворитами.