Сборная Испании приехала на матч c Грузией без экипировки
По информации портала Relevo, чемодан с бутсами и вратарскими перчатками был утерян в ходе транспортировки.
По информации портала Relevo, чемодан с бутсами и вратарскими перчатками был утерян в ходе транспортировки.
8 сентября в Тбилиси состоится отборочный матч чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Грузии.
По данным источника, футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале.
В данный момент сборная Испании находится на предпоследнем, четвертом месте в группе А отборочного турнира. Однако не все так плохо — у Испании меньше всего проведенных матчей. Из-за состоявшегося в июне финала Лиги наций испанцы пропустили два тура отборочного этапа.
Сборная Грузии в данный момент находится на втором месте в группе и намерена дать бой в домашнем матче с фаворитами.
Группу А возглавляет сборная Шотландии, выигравшая все четыре матча отборочного этапа.