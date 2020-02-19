Клуб в Марокко принес в жертву барана, чтобы остановить серию травм

Самый успешный клуб Марокко — «Раджа Касабланка» — совершил жертвоприношение, чтобы остановить череду травм в команде. В этом сезоне повреждения (в том числе и серьезные) получили 12 футболистов.



На стадионе «Мохамед Пятый» руководство «Раджа Касабланки» принесло в жертву барана. Мясо животного после этого раздали сотрудникам клуба.



По мнению главного врача команды Мохамеда Арси, такое количество травм связано с плохой подготовкой футболистов перед сезоном.



«Раджа Касабланка» не первый раз совершает жертвоприношение. В 2006 году, чтобы привлечь удачу, на этом же стадионе принесли в жертву теленка.



Андрей Санталов