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08:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Вест Хэма» рассказал про конфликт между Клоппом и Салахом

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио высказал предположение, из-за чего мог произойти конфликт между Юргеном Клоппом и Мохамедом Салахом. Об этом сообщает Football Talk.

Ливерпуль
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Инцидент произошел во время матча 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» (2:2). Во время выхода на замену на 79-й минуте Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом. Причины конфликта до сих пор остаются неясными.

«В принципе, это не секретная информация, мне никто ничего не говорил, но я слышал, что обсуждали мои одноклубники во время тренировки. Когда игроки “Ливерпуля” выходят на поле по ходу игры, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи, но когда появился Салах, египтянин пошел в другом направлении разминаться. Клопп протянул ему руку и остался в таком положении, а когда Салах закончил разминку, то он просто хлопнул Клоппа по руке, давая пять. Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он спросил: “Ты хочешь вернуться на скамейку?” И никто не сказал мне, что ответил Салах», — сказал Антонио.

За две минуты до выхода Салаха на поле Антонио забил второй мяч «Вест Хэма» и помог «молотобойцам» вырвать ничью.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков. Следующий матч мерсисайдцы проведут в воскресенье, 5 мая, дома против «Тоттенхэма».

Вест Хэм
2:2
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
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