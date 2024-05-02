Игрок «Вест Хэма» рассказал про конфликт между Клоппом и Салахом

Инцидент произошел во время матча 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» (2:2). Во время выхода на замену на 79-й минуте Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом. Причины конфликта до сих пор остаются неясными.

«В принципе, это не секретная информация, мне никто ничего не говорил, но я слышал, что обсуждали мои одноклубники во время тренировки. Когда игроки “Ливерпуля” выходят на поле по ходу игры, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи, но когда появился Салах, египтянин пошел в другом направлении разминаться. Клопп протянул ему руку и остался в таком положении, а когда Салах закончил разминку, то он просто хлопнул Клоппа по руке, давая пять. Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он спросил: “Ты хочешь вернуться на скамейку?” И никто не сказал мне, что ответил Салах», — сказал Антонио.