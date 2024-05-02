Стало известно, почему Бензема прибыл на тренировочную базу «Реала»

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрциио Романо, французский форвард Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала». Саудовский клуб подтвердил, что мадридская команда поможет Бензема с медицинскими тестами и восстановлением после травмы.

Бензема пропустил из-за повреждения две последние игры «Аль-Иттихада» против «Аль-Шабаба» (1:3) и «Аль-Хиляля» (1:2).

36-летний нападающий перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Бензема провел за «Аль-Иттихад» 29 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач. «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии, однако в нынешнем сезоне потерял шансы на титул. Клуб из Джидды находятся на пятом месте, уступая 30 очков лидирующему «Аль-Хилялю».