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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, почему Бензема прибыл на тренировочную базу «Реала»

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема находится на базе своего бывшего клуба.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрциио Романо, французский форвард Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала». Саудовский клуб подтвердил, что мадридская команда поможет Бензема с медицинскими тестами и восстановлением после травмы.

Бензема пропустил из-за повреждения две последние игры «Аль-Иттихада» против «Аль-Шабаба» (1:3) и «Аль-Хиляля» (1:2).

36-летний нападающий перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Бензема провел за «Аль-Иттихад» 29 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач. «Аль-Иттихад» является действующим чемпионом Саудовской Аравии, однако в нынешнем сезоне потерял шансы на титул. Клуб из Джидды находятся на пятом месте, уступая 30 очков лидирующему «Аль-Хилялю».

Воспитанник «Лиона» Карим Бензема с 2009 по 2023 год играл за мадридский «Реал», в составе которого провел 648 матчей. На его счету 354 голов и 165 результативных передач за «сливочных». Вместе с клубом француз стал обладателем 23 трофеев, в числе которых 5 побед в Лиге чемпионов. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.

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