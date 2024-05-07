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08:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Тен Хаг прокомментировал разгромное поражение «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги выездного матча 36-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:4). Об этом сообщает BBC.

Кристал Пэлас
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы должны выступать лучше как команда, футболисты должны играть лучше. Заслуженное поражение. Не такая игра, как мы ожидали. Мы не можем фокусировать внимание только на игре Каземиро. Мы должны обратить внимание на действия всех футболистов. Нам нужно извлечь уроки из этой игры и прибавлять.

Я очень благодарен болельщикам. Они поддерживают нас. Они также видят, что у нас есть проблемы. Нужно держаться вместе. Нужно взять на себя ответственность. Фанаты оказали нам огромную поддержку. Я не думаю о своем будущем. Я подготавливаю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чем я сосредоточен, — выступать лучше с моей командой. Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», — сказал тен Хаг.

«Ман Юнайтед» за три тура до окончания чемпионата опустился на восьмое место, отставая от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 12 мая, дома против «Арсенала».

Кристал Пэлас
4:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
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