«Ман Юнайтед» установил антирекорд по числу поражений за сезон

Это поражение стало для манкунианцев 13-м в нынешнем сезоне, что является худшим результатом за всю историю выступления клуба в АПЛ. В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.

Худшим результатом в истории «Ман Юнайтед» являются 16 поражений в сезоне-1989/90. Тот сезон клуб закончил на 13-м месте в турнирной таблице.

Кроме того, «Ман Юнайтед» во всех турнирах пропустил в общей сложности 81 гол. Это худший результат в истории клуба, начиная с сезона-1976/77. Для абсолютного антирекорда «красным дьяволам» осталось пропустить один мяч.