«Ман Юнайтед» установил антирекорд по числу поражений за сезон
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:4) и установил антирекорд по поражениям в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:4) и установил антирекорд по поражениям в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.
Это поражение стало для манкунианцев 13-м в нынешнем сезоне, что является худшим результатом за всю историю выступления клуба в АПЛ. В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.
Худшим результатом в истории «Ман Юнайтед» являются 16 поражений в сезоне-1989/90. Тот сезон клуб закончил на 13-м месте в турнирной таблице.
Кроме того, «Ман Юнайтед» во всех турнирах пропустил в общей сложности 81 гол. Это худший результат в истории клуба, начиная с сезона-1976/77. Для абсолютного антирекорда «красным дьяволам» осталось пропустить один мяч.
«Ман Юнайтед» за три тура до окончания чемпионата опустился на восьмое место, отставая от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 12 мая, дома против «Арсенала».