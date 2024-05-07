Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
6.05
Лилль
Лион
Футбол. Премьер-лига
6.05
Локомотив
Ростов
Футбол. Премьер-лига
6.05
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
6.05
Удинезе
Наполи
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
5.05
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
5.05
Брайтон
Астон Вилла
5.05
Челси
Вест Хэм
4.05
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
4.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
4.05
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
4.05
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Юнайтед» установил антирекорд по числу поражений за сезон

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:4) и установил антирекорд по поражениям в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.

Манчестер Юнайтед
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Это поражение стало для манкунианцев 13-м в нынешнем сезоне, что является худшим результатом за всю историю выступления клуба в АПЛ. В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.

Худшим результатом в истории «Ман Юнайтед» являются 16 поражений в сезоне-1989/90. Тот сезон клуб закончил на 13-м месте в турнирной таблице.

Кроме того, «Ман Юнайтед» во всех турнирах пропустил в общей сложности 81 гол. Это худший результат в истории клуба, начиная с сезона-1976/77. Для абсолютного антирекорда «красным дьяволам» осталось пропустить один мяч.

«Ман Юнайтед» за три тура до окончания чемпионата опустился на восьмое место, отставая от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 12 мая, дома против «Арсенала».

Кристал Пэлас
4:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь