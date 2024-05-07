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08:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Каррагер: у Каземиро осталось всего три игры на топ-уровне

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что полузащитник «Ман Юнайтед» Каземиро больше не способен выступать на высоком уровне. Об этом сообщает Sky Sports.

Манчестер Юнайтед
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ. Одним из главных антигероев матча стал Каземиро, который вынуждено играл на позиции центрального защитника. Во время матча игроки «Кристал Пэлас» обвели бразильца восемь раз, что стало худшим показателем в текущем сезоне АПЛ.

«Сегодня вечером Каземиро должен был понять, что ему осталось провести всего три матча на высоком уровне. После этого он должен уехать в МЛС или Саудовскую Аравию. Я абсолютно серьезно: его агент и его окружение должны сказать ему, что это пора прекратить. Речь об одном из лучших полузащитников современности. Я и близко не достиг того, чего добился он за свою карьеру, но перед уходом из футбола я постоянно вспоминал такую фразу: “Покинь футбол до того, как он покинет тебя”. Футбол высокого уровня уже покинул его. Он должен закончить с этим и уехать», — сказал Каррагер.

Каземиро перешел в «Ман Юнайтед» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 70,7 млн евро. В этом сезоне 32-летний бразилец провел за манкунианцев 29 матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

«Ман Юнайтед» за три тура до окончания чемпионата опустился на восьмое место, отставая от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч манкунианцы проведут в воскресенье, 12 мая, дома против «Арсенала».

Кристал Пэлас
4:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
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