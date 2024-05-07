Каррагер: у Каземиро осталось всего три игры на топ-уровне

«Сегодня вечером Каземиро должен был понять, что ему осталось провести всего три матча на высоком уровне. После этого он должен уехать в МЛС или Саудовскую Аравию. Я абсолютно серьезно: его агент и его окружение должны сказать ему, что это пора прекратить. Речь об одном из лучших полузащитников современности. Я и близко не достиг того, чего добился он за свою карьеру, но перед уходом из футбола я постоянно вспоминал такую фразу: “Покинь футбол до того, как он покинет тебя”. Футбол высокого уровня уже покинул его. Он должен закончить с этим и уехать», — сказал Каррагер.