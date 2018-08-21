«Ростов» объявил о выпуске «ковровых» футболок
После успеха сообщений о ковре во время матча «Ростов» — «Енисей» и после него ростовский клуб объявил о выпуске «ковровых» футболок.
После успеха сообщений о ковре во время матча «Ростов» — «Енисей» и после него ростовский клуб объявил о выпуске «ковровых» футболок.
«Представляем вашему вниманию 4-й комплект игровой формы на сезон-2018/19!
Уже сейчас открыт предзаказ на эксклюзивную ковровую коллекцию от нашего клуба!» — сообщил твиттер «Ростова».
Кадр с ковром на трибунах стадиона в Ростове во время игры с «Енисеем» (4:0) стал хитом в интернете. Позже клуб нашел тот самый ковер и постелил его на своей базе.