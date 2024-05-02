Бонгонда: У «Спартака» много трофеев в прошлом — можем повторить

«“Спартак” — один из самых больших клубов России, если не самый большой. Мы всегда стремимся выиграть трофеи. Сейчас у нас непростой период, но мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат на мажорной ноте. Проклятый ли “Спартак” клуб на трофеи? Но у “Спартака” много же трофеев, не так ли? Они были выиграны в прошлом. Мы можем повторить это. Не знаю, когда это произойдет, но мы постараемся», — сказал Бонгонда.