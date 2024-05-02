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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Бонгонда: У «Спартака» много трофеев в прошлом — можем повторить

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал об амбициях красно-белых и их стремлении выигрывать новые трофеи. Об этом сообщает «РБ Спорт».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Спартак» в московском дерби обыграл «Динамо» (2:0) и вышел в финал Пути регионов Кубка России.

«“Спартак” — один из самых больших клубов России, если не самый большой. Мы всегда стремимся выиграть трофеи. Сейчас у нас непростой период, но мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат на мажорной ноте. Проклятый ли “Спартак” клуб на трофеи? Но у “Спартака” много же трофеев, не так ли? Они были выиграны в прошлом. Мы можем повторить это. Не знаю, когда это произойдет, но мы постараемся», — сказал Бонгонда.

«Спартак» является десятикратным чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Последний титул красно-белые завоевали в 2022 году.

Бонгонда перешел в «Спартак» в июле прошлого года из испанского «Кадиса» за семь миллионов евро. За красно-белых 27-летний конголезец провел 30 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем туре команда Владимира Слишковича на выезде сыграет с «Пари НН». Встреча пройдет в воскресенье, 5 мая.

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