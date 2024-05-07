Колосков назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

«Лучший игрок уходящего сезона в РПЛ? Я бы выбрал Тюкавина. Как по мне, с ним рядом даже близко никто не стоит. Тюкавин — самый заметный и самый яркий игрок нашего чемпионата на данный момент. Он прибавляет с каждым матчем. Константин не просто забивает, но зачастую делает это еще и оригинально.



С моей точки зрения, Тюкавин — единственный игрок группы атаки в чемпионате России, кто по-настоящему играет в футбол. Он может обыграть, пробить, подставиться, где нужно, сыграть в стенку. Это очень универсальный игрок, равных которому в нашем чемпионате нет», — приводит слова Колоскова Legalbet.