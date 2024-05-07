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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Колосков назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин лучший игрок сезона-2023/24 в РПЛ.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Лучший игрок уходящего сезона в РПЛ? Я бы выбрал Тюкавина. Как по мне, с ним рядом даже близко никто не стоит. Тюкавин — самый заметный и самый яркий игрок нашего чемпионата на данный момент. Он прибавляет с каждым матчем. Константин не просто забивает, но зачастую делает это еще и оригинально.

С моей точки зрения, Тюкавин — единственный игрок группы атаки в чемпионате России, кто по-настоящему играет в футбол. Он может обыграть, пробить, подставиться, где нужно, сыграть в стенку. Это очень универсальный игрок, равных которому в нашем чемпионате нет», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Тюкавин номинирован на приз лучшему игроку апреля. В пяти играх он набрал пять очков по системе «гол+пас» (четыре мяча и одна голевая передача). Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов канала «Матч Премьер».

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5 мая, в матче 27-го тура РПЛ «Динамо» — «Сочи» Тюкавин забил красивый гол пяткой на 53-й минуте встречи. Бело-голубые обыграли сочинцев со счетом 3:2.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками, команда Марцела Лички имеет равное количество очков с «Краснодаром», но уступает «быкам» по дополнительным показателям.

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Динамо
3:2
Первый тайм: 0:0
Сочи
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