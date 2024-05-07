Агент Дзюбы: Артем полон сил и не планирует заканчивать с футболом

«Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона», — сказал Гольдман.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» истекает в июне этого года. Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Локомотива» Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. Сегодня стало известно, что нападающий отказался от опции автоматического продления контракта с «железнодорожниками» в надежде вернуть себе место в составе команды.