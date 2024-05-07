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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Дзюбы: Артем полон сил и не планирует заканчивать с футболом

Представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что форвард не планирует завершать карьеру в случае ухода из клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему после сезона», — сказал Гольдман.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» истекает в июне этого года. Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Локомотива» Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе и провел на поле в РПЛ всего 110 минут. Сегодня стало известно, что нападающий отказался от опции автоматического продления контракта с «железнодорожниками» в надежде вернуть себе место в составе команды.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведет в воскресенье, 12 мая, на выезде против «Оренбурга».

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