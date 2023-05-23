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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду показал часы за 75 миллионов рублей

Футболист носит часы от компании Jacob & Co.

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Источник: Reuters

Роналду продемонстрировал часы, которые стоят около 75 миллионов рублей. Часы из коллекции Caviar Flying Tourbillon от компании Jacob & Co, сообщает The Sun.

Дизайн часов выполнен в синем цвете. В материалах корпуса используют бриллианты, сапфиры и рубины.

Источник: соцсети

Португальский футболист в нынешнем сезоне выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». За команду он провел 14 игр и забил 13 мячей в ворота соперников. Роналду подписал с клубом контракт, сроком на 2,5 года и зарплатой в 200 миллионов евро в год.

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