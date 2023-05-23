Роналду показал часы за 75 миллионов рублей
Футболист носит часы от компании Jacob & Co.
Футболист носит часы от компании Jacob & Co.
Роналду продемонстрировал часы, которые стоят около 75 миллионов рублей. Часы из коллекции Caviar Flying Tourbillon от компании Jacob & Co, сообщает The Sun.
Дизайн часов выполнен в синем цвете. В материалах корпуса используют бриллианты, сапфиры и рубины.
Португальский футболист в нынешнем сезоне выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». За команду он провел 14 игр и забил 13 мячей в ворота соперников. Роналду подписал с клубом контракт, сроком на 2,5 года и зарплатой в 200 миллионов евро в год.